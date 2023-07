Minarett-Pläne in Memmingen: AfD will Bürgerbegehren anstoßen

Die Pläne sind noch in einem Anfangsstadium, wurden im Gestaltungsbeirat besprochen. Die Memminger AfD-Stadtratsmitglieder kündigen Widerstand an.

Die Türkisch-Islamische Gemeinde Ditib in Memmingen möchte an der Moschee an der Schlachthofstraße ein Minarett bauen. Dieses war Thema im Gestaltungsbeirat. In der jüngsten Stadtratssitzung am Montagabend bezog Ratsfrau Genovefa Kühn ( AfD) dazu Stellung – kündigte ein Bürgerbegehren an.

Derzeit liegt kein Bauantrag bei der Stadt Memmingen vor

Zunächst aber wollte sie von der Verwaltung wissen, wie der Stand der Planungen ist. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ( SPD) erklärte, dass es bisher keinen Bauantrag gibt. Letztlich sei lediglich die Idee im Gestaltungsbeirat vorgestellt worden. Nicht mehr. „Was die Gemeinde daraus jetzt macht, muss sie wissen“, so Rothenbacher. Darauf Kühn: „Wir werden auf jeden Fall Widerstand leisten." Sie kündigte ein Bürgerbegehren an.

Die Position der AfD-Stadträte in Memmingen

Die AfD-Stadträte Genovefa Kühn und Christoph Maier führen in einer Pressemitteilung weiter an, dass "mit der Vorlage eines Entwurfs offensichtlich scheibchenweise getestet werden soll, inwieweit der Bau eines Minaretts in der Freiheitsstadt Memmingen auf Zustimmung bei den politischen Parteien und dem Oberbürgermeister stößt."

Weiter heißt es in der Pressemitteilung der AfD: „Für ein Minarett als Machtsymbol des politischen Islams ist kein Platz in Memmingen. Der Bau eines Minaretts an die bestehende Fatih-Moschee (Eroberer-Moschee) ist zur Ausübung der Religion nicht notwendig, sondern soll lediglich den Machtanspruch des Islams symbolisieren. Memmingen ist die ,Stadt der Freiheitsrechte' und ,Ort der Demokratie'. Die Ditib dagegen ist als Religionsbehörde der Türkei zugleich der verlängerte Arm und Anker des türkischen Machthabers Erdogan."