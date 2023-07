Minarett-Pläne in Memmingen: AfD will Bürgerbegehren anstoßen

Die Türkisch-Islamische Gemeinde in Memmingen möchte die Moschee um ein Minarett erweitern. Die örtliche AfD schießt dagegen. Was sagen die anderen Parteien?

Die Türkisch-Islamische Gemeinde Ditib in Memmingen möchte an der Moschee an der Schlachthofstraße ein Minarett bauen. Dieses war Thema im Gestaltungsbeirat. In der jüngsten Stadtratssitzung bezog Stadträtin Genovefa Kühn ( AfD) dazu Stellung – und kündigte ein Bürgerbegehren an. Zunächst aber wollte sie von der Verwaltung wissen, wie der Stand der Planungen ist.

AfD-Stadträtin über Minarett in Memmingen: "Wir werden auf jeden Fall Widerstand leisten"

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ( SPD) erklärte, dass es bisher keinen Bauantrag gibt. Letztlich sei lediglich die Idee im Gestaltungsbeirat vorgestellt worden: „Was die Gemeinde daraus macht, muss sie wissen.“ Darauf Kühn: „Wir werden auf jeden Fall Widerstand leisten.“ Per Bürgerbegehren.

Die AfD-Stadträte Genovefa Kühn und Christoph Maier führen in einer Pressemitteilung weiter an, dass „mit der Vorlage eines Entwurfs offensichtlich scheibchenweise getestet werden soll, inwieweit der Bau eines Minaretts in der Freiheitsstadt Memmingen auf Zustimmung bei den politischen Parteien und dem Oberbürgermeister stößt.“ Weiter heißt es in der Pressemitteilung der AfD: „Für ein Minarett als Machtsymbol des politischen Islams ist kein Platz in Memmingen. (...) Memmingen ist die ,Stadt der Freiheitsrechte’ und ,Ort der Demokratie’. Die Ditib dagegen ist als Religionsbehörde der Türkei zugleich der verlängerte Arm und Anker des türkischen Machthabers Erdogan.“

Diskussion um Minarett-Bau in Memmingen: Was sagt der Stadtrat?

Was ist die Meinung der weiteren Stadtratsparteien? Wir haben nachgefragt:

CSU Der Fraktionsvorsitzende der CSU/FDP-Fraktionsgemeinschaft Horst Holas erklärt: „Anlass für nachvollziehbare Sorgen und Emotionen ist die Vorstellung der Bauplanung eines Minaretts im Gestaltungsbeirat. Dieser ist ein beratendes Gremium. Eine Bauvoranfrage oder sogar ein Bauantrag liegen nicht vor. Als Fraktion im Stadtrat sind wir im Ausschuss in die Beurteilung und Entscheidung eingebunden. Wenn das Vorhaben auf diesem Weg in seinen Details vorliegt, werden wir uns damit befassen. Letztlich sind die Verwaltung und der Stadtrat dabei an Recht und Gesetz gebunden.“

SPD: „Aktuell liegt bei der Stadt keine Bauvoranfrage oder sogar ein Bauantrag für ein Minarett vor. Die Anfrage an den Gestaltungsbeirats ist unseres Wissens nur eine Einholung von Fachmeinung seitens der Moschee“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender (FV) Matthias Ressler und weiter: „Mit dem Thema können wir uns als Stadtratsfraktion erst wirklich beschäftigen, wenn Anträge vorliegen. Grundsätzlich ist bei kommunalen Bauvorhaben allein das Baurecht ausschlaggebend. Ist das Vorhaben eines Antragsstellers zulässig, ist dies zu genehmigen. Die SPD-Fraktion ist dabei an die zugrunde liegenden Gesetze gebunden.“

FW: „Wir werden uns dieser Diskussion stellen, wenn ein Bauantrag beziehungsweise eine Voranfrage vorliegen und es zu einer Entscheidung kommen muss. In der Entscheidung zu einem Für oder Wider sind die Verwaltung grundsätzlich, aber auch OB und Stadtrat an geltendes Recht und Gesetz gebunden. Ausschließlich danach muss dann ein Beschluss erfolgen“, so Fraktionsvorsitzender Gottfried Voigt.

CRB: „Für die CRB-Fraktion steht dieses Thema derzeit nicht im Vordergrund. Zum jetzigen Zeitpunkt sind weder eine Bauvoranfrage noch ein Bauantrag eingegangen. Dies ist aus unserer Sicht notwendig. Wenn eine Bauvoranfrage eingeht, wird diese nach dem Baurecht behandelt und auch nach der Gesetzeslage entschieden. Ob ein mögliches Minarett dieser Sachlage entspricht, muss dann im Ausschuss geklärt werden“, zeigt Helmuth Barth als FV des CRB auf.



ÖDP: Michael Hartge sagt: „Aktuell gibt es keinen Bauantrag der Türkisch-Islamischen Gemeinde Memmingens. Sollte dieser eingereicht werden, dann sind wir uns sicher, dass die Verwaltung der Stadt Memmingen diesen nach geltendem Recht prüfen wird.“

Die Grünen: „Der Gestaltungsbeirat hat keinerlei Bindungswirkung für Ausschüsse oder das Plenum. Das Thema ,Minarett’ taucht seit Jahren immer wieder mehr oder weniger offen auf. Es gab bereits viele Diskussionen zu diesem Thema in der Öffentlichkeit, noch nicht aber im Stadtrat. Sofern uns eine offizielle Voranfrage oder ein Bauantrag erreichen, ist es an der Zeit, über dieses Thema im Stadtrat zu diskutieren. Als Stadträtinnen und Stadträte haben wir uns an geltendes Recht zu halten. Wir werden uns im Falle eines Antrags nach eingehender rechtlicher Beratung eine Meinung bilden. Ohne genaue Kenntnis der Rechtslage hier zu spekulieren, sehen wir nicht als unsere Aufgabe. Wir warten mit der Beratung in der Fraktion daher ab, wer was wann und in welcher Form beantragt“, so Professor Dr. Dieter Buchberger.

Die Linke: „Der Gestaltungsbeirat ist – wie der Name sagt – ein Beirat, das heißt, er hat keine Bindungswirkung für Ausschüsse oder das Plenum. Im Gestaltungsbeirat werden immer wieder Bauvorhaben behandelt, die danach zu keinem Bauantrag führen. Das Thema ,Minarett’ taucht seit Jahren immer wieder mehr oder weniger offen in der Diskussion auf. Wenn ein Bauantrag gestellt wird, werden wir dies in der Fraktion und im Stadtrat wie gewohnt ausführlichen und in offener Form diskutieren und kommunizieren, jede Diskussion vorher ist spekulativ“, so Rupert Reisinger.

Diskussion um Minarett in Memmingen gibt es seit 2014

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Die Diskussion um den Bau eines Minaretts gibt es in Memmingen schon länger. Im Jahr 2014 hatte die Gemeinde angegeben, dass es keinen Turm geben solle. Der Wunsch danach wurde im Jahr 2016 wieder laut. Architekten sowie die Fraktionsvorsitzenden des damaligen Stadtrates befassten sich damit. Ein entsprechender Antrag ging ein, der „ruhte“, weil für das Bauprojekt seitens der Türkisch-Islamischen Gemeinde eine Finanzierung geschaffen werden muss.