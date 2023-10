Die Polizei Mindelheim hat einen anonymen Brief erhalten und sucht jetzt Zeugen und Opfer des Vorfalls.

05.10.2023 | Stand: 14:12 Uhr

Die Polizei in Mindelheim hat einen anonymen Brief erhalten, in dem mitgeteilt wird, dass eine unbekannte Radfahrerin am vergangenen Freitagabend von einem Autofahrer angesprochen und zudem unsittlich berührt wurde. Die Polizei bittet sowohl den Absender als auch die geschädigte Radfahrerin sich bei der Dienststelle unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)



