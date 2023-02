Frau zeigt Autodiebstahl in Mindelheim an - doch es kommt ganz anders

In Mindelheim war das Auto einer Frau nach dem Einkaufen verschwunden. Sie zeigte einen Diebstahl an, doch es kam alles ganz anders.

22.02.2023 | Stand: 12:35 Uhr

In Mindelheim hat eine 76-Jährige am Dienstagvormittag ihr Auto nach dem Einkaufen vermisst. Sie rief den Notruf und zeigte einen Diebstahl an, teilt die Polizei mit. Nach eigenen Angaben sei die Frau kurz in die Stadt zum Einkaufen gegangen und als sie zurück zum Parkplatz kam, war ihr Auto nicht mehr da. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den vermeintlichen Diebstahl aber schnell aufklären. Das Auto war wenige Parklücken weiter abgestellt. Die 76-Jährige hatte sich schlichtweg geirrt.

