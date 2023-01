Jugendliche schießen an Silvester auf Rollladen in Mindelheim

Auch jetzt noch gibt es eine Meldung zu Sachbeschädigung in der Silvesternacht. Jugendliche sollen mit einer Silvesterrakete auf ein Fenster geschossen haben

05.01.2023 | Stand: 13:03 Uhr

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Jugendliche in der Silvesternacht einen Fensterladen in Mindelheim beschädigt. Laut Polizei sollen fünf bis sechs Jugendliche auf einen geschlossenen Fensterladen eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Krach-Straße mit einer Silvesterrakete geschossen haben. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 7685 0 entgegen.

