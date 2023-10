Frauenleiche in der Mindel entdeckt: Die Polizei hat erste Erkenntnisse

In der Mindel bei Mindelheim ist eine weibliche Leiche gefunden worden. Die Todesursache gibt der Polizei Rätsel auf, aber eine Sache scheint jetzt schon klar.

31.10.2023 | Stand: 06:30 Uhr

In der Mindel bei Mindelheim ist eine weibliche Leiche gefunden worden. Die Todesursache gibt der Polizei noch Rätsel auf, aber eine Sache scheint jetzt schon klar.

Am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr ist ein lebloser Körper in der Mindel im Bereich der Westernacher Straße entdeckt worden. Die Polizei und die Feuerwehr rückten aus und bargen den Körper der Frau, die bäuchlings im Wasser lag, wie Polizeisprecher Jürgen Krautwald am Montag auf Anfrage unserer Redaktion erläuterte.

Es sei nicht mehr möglich gewesen, die Frau wiederzubeleben, so Krautwald weiter. Der Kriminaldauerdienst (KDD) habe die Ermittlungen übernommen.

Leichenfund in Mindelheim: Die Polizei schließt eine Gewalttat aus

Die Todesursache sei noch unklar, erklärte der Polizeisprecher: "Aber wir können eine Gewalteinwirkung und ein Fremdverschulden ausschließen." Derzeit fokussierten sich die Ermittlungen darauf, zu klären, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handle.

Wenn es Ihnen psychisch schlecht geht, finden Sie hier Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken:

Die Telefonseelsorge berät gebührenfrei am Telefon unter den Nummern 0800/1110111 und 0800/1110222, per Mail oder Chat unter www.telefonseelsorge.de.

Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen: Die Beratungsstelle hilft diskret und kostenlos. Sie ist in Mindelheim, in der Landsberger Straße 5, Telefon 08261/730351, Terminvergabe unter 08331/9843420, E-Mail an efl-mindelheim@bistum-augsburg.de.

