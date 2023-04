In Mindelheim klaut ein Mann Wurst im Wert von 2,29 Euro. Der Grund ist kurios.

19.04.2023 | Stand: 12:40 Uhr

In Mindelheim hat ein Mann am Dienstagmorgen in einem Einkaufscenter Wurst gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der 66-Jährige kaufte in dem Laden eine Getränkekiste. Doch eine Packung Aufschnitt im Wert von 2,29 Euro wollte er stehlen. Dafür fehlte ihm das Geld, sagte er später der Polizei. Der Ladendieb erhält nun Hausverbot in dem Lebensmittelgeschäft und muss eine Vertragsstrafe zahlen.

