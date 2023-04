Mann strandet in Mindelheim und verbringt Nacht in Obdachlosenunterkunft

Ein Mann meldete sich bei der Polizei, da er ohne Geld und festen Wohnsitz in Mindelheim gestrandet war. Der letzte Zug war schon weg.

03.04.2023 | Stand: 15:32 Uhr

Ein Mann hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 0 Uhr bei der Polizei in Mindelheim gemeldet. Er gab an, dort gestrandet zu sein, wie die Polizei jüngst mitteilte. Der Mann, der mittellos und ohne festen Wohnsitz ist, gab an, den letzten Zug nach Augsburg verpasst zu haben.

Mann verbringt Nacht in Obdachlosenunterkunft in Mindelheim

Aufgrund des schlechten Wetters und Temperaturen um den Gefrierpunkt konnte der Gestrandete nicht bis zum nächsten Tag im Freien bleiben. Die Beamten organisierten dem Mann ein Zimmer in der Obdachlosenunterkunft.

