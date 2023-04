Unbekannte stehlen am Wochenende eine gehisste Deutschlandfahne aus einem Garten in Mindelheim. Die Polizei ermittelt nun.

03.04.2023 | Stand: 14:40 Uhr

Von einem Fahnenmast haben Unbekannte am Wochenende eine Deutschlandfahne aus einem Garten in Mindelheim gestohlen. Laut Polizei war die Fahne am Mast sogar gehisst.

Die Polizei ermittelt nun und bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Nummer 08261/7685-0.

Lesen Sie auch: Taschendiebe im Allgäu: Hier schlagen sie häufig zu