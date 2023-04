Mit Verhaftung gedroht: Unbekannte erpressen Unterallgäuer

Unbekannte haben einen Unterallgäuer erpresst. Sie gaben sich als Ermittler aus und drohten ihm eine Verhaftung an.

01.04.2023 | Stand: 13:28 Uhr

Ein 40-jähriger Unterallgäuer wurde zwischen dem 13. und dem 31. März von Unbekannten erpresst. Wie die Polizei berichtet, erhielt er in dem Zeitraum mehrere E-Mails, in denen ihm mit einem Strafverfahren wegen diverser Sexualdelikte gedroht wurde. Die Mails waren mit den Logos von Europol, dem Bundeskriminalamt, der Stadt Berlin und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz versehen. Unterzeichnet waren sie von einer vermeintlichen "Generalkommissarin der Bundespolizei" und einem "Untersuchungsrichter des Bundesministeriums".

Unbekannte Betrüger erpressen Unterallgäuer

Der 40-Jährige wurde in den E-Mails aufgefordert, sich mit den Behörden in Verbindung zu setzen. Wenn er das nicht tue, drohe ihm Verhaftung. Um einer Verhaftung zu entgehen, sollte der Familienvater eine angebliche Kaution in Höhe von 5840 Euro zahlen. Der Unterallgäuer wusste zwar, dass er keine der ihm vorgeworfenen Straftaten begangen hatte. Er bekam dennoch Panik und wandte sich an die Polizei. Er hatte noch kein Geld überwiesen.

Die Polizei Mindelheim hat die Ermittlungen wegen Erpressung aufgenommen. In diesem Zusammenhang weisen die Beamten darauf hin, dass die Kommunikation der Polizei- und Justizbehörden, insbesondere bei solch schwerwiegenden Vorwürfen, nicht per E-Mail stattfindet. Die Vorgangsweise der Betrüger ist den Ermittlern schon seit einigen Jahren bekannt. Die Absender nutzen nicht behördliche oder ausländische E-Mail-Adressen. Die Schreiben sind nicht selten mit diversen Rechtschreibfehlern versehen. Im Zweifelsfall wenden sie sich an die örtlichen Polizeibehörden.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.