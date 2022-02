Polizei warnt vor Internetbetrügern in der Region Mindelheim - so können Sie sich schützen

Ein Mann aus Mindelheim veröffentlichte im Internet eine Annonce mit persönlichen Daten. Ein anderer User meldete sich. Doch dieser verhielt sich verdächtig.

Die Polizei warnt in der Region zur Vorsicht vor Internetbetrügern. Die Beamten wurden zuvor von einem 26-Jährigen aus Mindelheim alarmiert. Dieser hatte nach Polizeiangaben ein Inserat auf einer Online-Anzeigeplattform veröffentlicht, zusammen mit seiner Adresse und Telefonnummer.

Zwar meldete sich ein potenzieller Käufer, zeigte aber offenbar nur wenig Interesse am Angebot. Stattdessen fragte er den Verkäufer nach Wertgegenständen und wollte zur Besichtigung vor Ort kommen. Der 26-Jährige lehnte ab und informierte die Polizei. Die Beamten geben nun eine Warnmeldung heraus, da der Anrufer vermutlich regional aktiv ist.

Sicher im Internet handeln: das rät die Polizei

Die Polizei warnt davor, private Daten in Onlineportalen bekannt zu geben und mahnt zur Vorsicht, wenn Fragen außerhalb des Verkaufsgesprächs gestellt werden. Besichtigungstermine sollten so gewählt werden, dass der Interessent keinen Zugang zur Wohnung erhält. Wenn Sie ein ungutes Gefühl haben oder Zweifel an den redlichen Absichten des vermeintlichen Käufers haben, sollten Sie lieber auf das Geschäft verzichten, so die Polizei. (Lesen Sie auch: 18-Jähriger prallt mit Mofa gegen Auto und verursacht 10.000 Euro Schaden)

Mehr Tipps zum Schutz Ihrer persönlichen Daten im Internet lesen Sie hier.

