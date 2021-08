Andreas Scheuer besichtigt A96-Brückenprojekt über dem Memminger Stadtpark. Während dort alles im Zeitplan liegt, scheint der sechsspurige Ausbau auf der A7 bis Hittistetten noch in weiter Ferne

24.08.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Kurz bevor der hohe Besuch eintraf, fuhr noch eine Kehrmaschine über die Straße vor der Großbaustelle an der A96-Brücke beim Stadtpark „Neue Welt“ in Memmingen. Über den aktuellen Stand des Projekts informierte sich am Dienstag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer – schließlich finanziert sein Haus das rund 32 Millionen teure Vorhaben. Der CSU-Politiker erfuhr von den Verantwortlichen vor Ort: Alles liegt im Zeit- und auch im Kostenplan.