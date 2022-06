Ministerpräsident verleiht Ehrenzeichen an Elisabeth Mantlik

Ehemalige Lehrerin aus Memmingen erhält Auszeichnung für Verdienste im Ehrenamt. Großes Engagement in Kirche und Gesellschaft.

28.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Für ihren großartigen Einsatz und ihr langjähriges Engagement hat Ministerpräsident Markus Söder der Memmingerin Elisabeth Mantlik das Ehrenzeichen für Verdienste im Ehrenamt verliehen. Die Urkunde mit goldener Anstecknadel übergab Oberbürgermeister Manfred Schilder stellvertretend bei einer Feier im Sitzungssaal des Rathauses.

Langjährige Pfarrgemeinderätin in Memmingen

In seiner Laudatio beschrieb das Stadtoberhaupt Elisabeth Mantlik als eine aktive Frau, die sozial engagiert und gesellschafts- wie stadtpolitisch interessiert ist. Beruflich war die Geehrte bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1994 als Lehrerin an der Bismarckschule tätig. Im selben Jahr begann sie ihr ehrenamtliches Wirken als Pfarrgemeinderätin in der katholischen Gemeinde Sankt Josef. 16 Jahre hat sie sich in diesem Gremium ehrenamtlich eingebracht. Parallel dazu engagierte sie sich im Dekanatsrat Memmingen-Unterallgäu. Acht Jahre lang war Mantlik im Diözesanrat der Katholiken in Augsburg, wo sie bis 2014 als gewähltes Mitglied des Diözesanrats mitarbeitete und zur Vertreterin im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) gewählt wurde. Mantlik setzte sich beispielsweise für die Gleichstellung der Frau in der Kirche und der Gesellschaft sowie für die Ökumene ein.

Natur liegt ihr am Herzen

Neben ihrem kirchlichen Ehrenamt war sie Gründungsmitglied des Fördervereins der staatlichen Schwangeren- und Familienberatungsstelle Donum Vitae, dessen Vorsitzende sie zwei Jahre war. Als Schöffin vor Gericht brachte Mantlik sich am Amtsgericht und am Landgericht Memmingen sowie bei der Kammer für Kriegsdienstverweigerung in München ein. Neben den Menschen liegt der engagierten Pensionistin die Natur und die Umwelt am Herzen. Viele Jahre ist Mantlik bei der Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu im Bund Naturschutz tätig.

Elisabeth Mantlik bedankte sich bei ihrer Familie, die sie stets bei ihren gemeinnützigen Tätigkeiten unterstützt habe. In einem Plädoyer sprach sie sich selbst für die Förderung des Ehrenamts aus und betonte die Wichtigkeit des nicht bezahlten Engagements zum Wohle der Gesellschaft. Und sie zitierte Erich Kästner: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“.