Nach Missbrauchsgutachten: Katholische Kirche verliert Mitglieder in Memmingen und im Unterallgäu

Das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising sorgt auch in Memmingen, Ottobeuren, Bad Grönenbach für eine steigende Zahl an Kirchenaustritten.

31.01.2022 | Stand: 14:26 Uhr

Das Missbrauchsgutachten hat die katholische Kirche erschüttert. Und es hat einen regelrechten Ansturm auf Rathäuser in Bayern ausgelöst: Viele Katholiken wollen aus der Kirche austreten, was in den Standesämtern beantragt werden muss. Auch in Memmingen ist die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche gestiegen: Etwa 45 werden es im Januar sein. Das teilt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es durchschnittlich knapp 25 Austritte pro Monat - rein statistisch gesehen und nur auf die katholische Kirche bezogen.

Einen Anstieg der Austritte aus der katholischen Kirche hat es in Memmingen aber auch schon im Jahr 2021 gegeben: Waren es im Jahr 2020 174, wuchs deren Zahl im Jahr 2021 auf 291.

So funktioniert der Kirchenaustritt im Unterallgäu

Auch in Ottobeuren hat es mehr Austritte aus der katholischen Kirche gegeben: Im Januar waren es 16, sagt Katharina Mösle, Geschäftsstellenleiterin im Rathaus. So viele seien es sonst in einem Vierteljahr. Ein ähnliches Bild in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach: Hatte es im Januar 2021 nur vier Austritte geben, waren es diesen Januar 14.

Ein Kirchenaustritt muss persönlich beim Standesamt erfolgen, dazu ist ein Personalausweis oder Reisepass nötig – oder schriftlich mit einer notariell beglaubigten Erklärung. Derzeit muss in Memmingen dafür telefonisch ein Termin vereinbart werden. Die Gebühr für einen Austritt in der Maustadt: 35 Euro. Die FDP hatte gefordert, nach dem Missbrauchsskandal keine Gebühren für Austritte aus der katholischen Kirche zu erheben.

In dem Missbrauchsgutachten, das vom Erzbistum München und Freising bei einer Münchner Anwaltskanzlei in Auftrag gegeben worden war, ist die Rede von mindestens 497 Kindern und Jugendlichen, die von 1945 bis 2019 in dem katholischen Bistum sexuell missbraucht worden sein sollen.

