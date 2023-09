Bei der Feuerwehr Memmingen ist er eine Institution

Stadtbrandinspektor Wolfgang Bauer ist seit 50 Jahren bei der Feuerwehr in Memmingen engagiert. Wie es dazu kam und bei welchem Hobby er Genuss-Momente erlebt.

15.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

In unserer Serie „Auf einen Kaffee“ mit Menschen, die etwas zu erzählen haben, ist Wolfgang Bauer ein sehr interessanter Gesprächspartner. Der 62-Jährige ist seit 50 Jahren aktives Mitglied der Memminger Feuerwehr und in Stadt und Land bestens bekannt. Neben seinem Beruf als Fuhrparkleiter ist er der ständige Vertreter des Stadtbrandrats und damit rund um die Uhr in ehrenamtlicher Funktion potenzieller Einsatzleiter. Leidenschaft zeigt der gebürtige Memminger nicht nur im Beruf und bei der Feuerwehr. Auch ein vermeintlich rasantes Hobby und der regelmäßige Genuss der „braunen Brühe“ gehören zu seiner erstaunlichen Vita.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.