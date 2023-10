Sein Friseursalon in Memmingen ist sein Wohnzimmer

Kreishandwerksmeister Enrico Karrer hat als 20-Jähriger einen Friseursalon eröffnet. 15 Jahre später schwärmt der Benninger noch immer von seinem Beruf.

13.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Eines wird im Gespräch mit Enrico Karrer (35) ganz schnell klar: Der Kreishandwerksmeister und Obermeister der Friseur-Innung Memmingen-Mindelheim ist ein Mann der Tat. Einer, der seinen „ Beruf als Friseur liebt“, wie er selbst sagt. Karrer , ein gebürtiger Memminger, leitet seit 15 Jahren seinen eigenen Friseursalon mit dem Namen „Phase eins“ am Memminger Schmiedplatz. Die Frage, wie er auf diese Namensgebung kam, antwortete der in Benningen lebende Karrer so: „Ich wollte mit dem Namen die Neugierde der Menschen wecken.“

