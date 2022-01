Zwei Unterallgäuerinnen radeln nach Zentralasien: "Es ändert sich jeden Tag alles"

Ana und Ida Lutzenberger sind mit ihren Fahrrädern in der Welt unterwegs. Nun ziehen sie Zwischenbilanz: Über Erwartungen, Genderrollen und Gastfreundschaft.

02.01.2022 | Stand: 12:43 Uhr

Ana und Ida Lutzenberger aus Schwaighausen reisen gerade mit ihren Rädern durch Zentralasien. Für jeden geradelten Kilometer wollen sie einen Euro an die Organisation seawatch.org spenden, welche sich für die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer einsetzt. Mittlerweile haben sie über 10.000 Euro gesammelt. Über die Feiertage legen die beiden eine Pause in der Stadt Andijan ein.

Wie geht es euch? Und wie geht es euren Rädern, die ihr Eddie und Shauny getauft habt?

Ana: Gut, wir haben Weihnachten bei einem deutschen Dozenten der örtlichen Sprachuniversität verbracht. Da konnten wir wieder tiefere soziale Kontakte pflegen und die Pause vom Radeln hat uns gut getan. Es ändert sich jeden Tag alles, es gibt ständig neue Eindrücke, da sehnt man sich nach Beständigkeit.

Ida: Von Shauny und Eddie haben wir uns momentan getrennt, die machen einen Urlaub in Taschkent. Bei Shauny sind die Kette und die Zahnräder so abgenutzt, dass man nicht mehr richtig in die Pedale treten kann, das müssen wir reparieren.

Ihr seid jetzt seit Mai unterwegs, wie viel Strecke habt ihr bisher gemacht?

Ida: Wir sind durch zwölf Länder geradelt und haben rund 8800 Kilometer auf dem Tacho.

Stichwort Corona: Die Pandemie hat euren ursprünglichen Plan durchkreuzt, nach Peking zu radeln. Habt ihr die Auswirkungen der Pandemie während eurer Reise gespürt?

Ida: Tatsächlich eher weniger. Es war schon ein Vorteil, dass wir geimpft sind bei den Grenzübergängen, aber ansonsten ist in den Ländern in Zentralasien wenig von einer Pandemie zu spüren.

Die Zeit verschwimmt zu einem Brei

Wenn ihr an den Beginn eurer Reise zurückdenkt: Habt ihr euch euren Trip so vorgestellt?

Ana: Es ist viel krasser. Ich glaube, die Ausmaße eines solchen Vorhabens kann man sich am Anfang gar nicht ausmalen. Zu Beginn hat sich alles surreal angefühlt.

Ida: Man verliert das Gefühl für Strecke und Zeit, alles verschwimmt irgendwie zu einem Brei. Wenn man hört, dass die nächste Stadt 500 Kilometer entfernt ist, scheint das auf einmal nicht besonders weit zu sein.

Kirgistan war von der Natur her am Beeindruckensten

Ihr habt viele Länder durchquert, wo hat es euch am besten gefallen?

Ida: Ohje, das ist schwierig, es gab viel Schönes. Aber von der Natur her war Kirgistan wohl das beeindruckendste Land. Die Landschaft ist enorm abwechslungsreich und dort gibt es zwischendurch wenig Zivilisation. Wir mussten deswegen genau planen, wie viel Wasser und Essen wir brauchen. Das war ziemlich spannend.

Ana: Und die Gastfreundschaft in Usbekistan ist etwas ganz besonderes, die Leute sind sehr großzügig und herzlich. Auch wenn die Kommunikation sich manchmal als etwas schwierig erweist, weil die Sprache zur Verständigung Russisch ist.

Gab es schon mal eine Situation, in der ihr bedrängt wurdet oder Angst hattet?

Ida: Also, richtig Angst hatten wir bisher noch nicht. Aber selten kommt es vor, dass wir sexuell belästigt werden. Wir haben gelernt, da sehr sensibel zu sein und laut zu werden, sobald uns etwas zu weit geht. Aber bisher ist nichts passiert.

Ana: Man muss auch dazu sagen, dass der Großteil der Menschen uns super freundlich begegnet und wir haben das Gefühl, dass wir manchmal sogar freundlicher behandelt werden, weil wir Frauen sind. In Usbekistan haben Frauen nicht so viele Rechte wie Männer und da wird es nicht gerne gesehen, wenn sie mit fremden Männern sprechen. Auf andere Frauen reagieren sie dementsprechend offener.

Unverheiratet auf Reisen

Das Thema Gleichberechtigung greift ihr unter anderem in eurem Social-media-Kanal „Rette rette Fahrradkette“, in dem ihr von euren Reiseerfahrungen berichtet, auf. Wie erlebt ihr das im Moment?

Ana: Also hier soll die Rolle der Frau nur Haushalt und Kindererziehung beinhalten. Wenn man keine Jungfrau mehr ist, dann gehört man in die unterste Schublade der Gesellschaft. Und man wird sehr früh verheiratet.

Ida: Deswegen ist oft die erste Frage, die man uns stellt, ob wir verheiratet sind. Und wenn wir verneinen, dann rollt ein Mitleidschwall über uns hinweg und wir bekommen viele Vorschläge für potenzielle Heiratskandidaten. Deswegen sagen wir mittlerweile, wir seien mit unseren Fahrrädern verheiratet (lacht). Aber man kann meistens mit den Männern diskutieren und seine Meinung vertreten, wir selbst haben auch alle Freiheiten.

Habt ihr schon Pläne für das kommende Jahr? Wie lange wollt ihr euer Nomadenleben noch führen?

Ida: Wir versuchen gerade, ein Visum für den Iran zu bekommen. Falls das klappt, werden wir von dort zurück in Richtung Europa radeln. Aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Bis zum nächsten Sommer wollen wir wieder zuhause sein.

Wenn ihr mit einem Satz zusammenfassen müsstet, was ihr aus dieser Reise mitnehmt, was würdet ihr sagen?

Ana: Ich würde schneller und offener auf fremde Menschen zu gehen. Menschen grundlos helfen, selbst wenn ich sie gar nicht kenne. Diese Gastfreundschaft, die würde ich gerne mitnehmen und weitergeben.

