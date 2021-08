Mit Kabarett und Musik in die Herbstsaison

Bruno Jonas, Django Asül, Werner Schmidbauer, Ringlstetter & Zinner und Pam Pam Ida kommen mit neuen Programmen nach Memmingen. Unterhaltsam wird es bei allen.

Mit fünf Vorstellungen wieder durchstarten will nach der Corona-Zwangspause ab September Markus Pfeilschifter, Veranstalter der Memminger Kleinkunsttage. Die Saison 2019/20 hatte er vorzeitig beenden müssen, 2020/21 fiel sie komplett ins Wasser. Nun hofft Pfeilschifter darauf, nach den aufwändigen Verlegungen und Absagen die Bühnen der Stadt mit den 15. Memminger Kleinkunsttagen 2021/22 wieder bespielen zu können. Er präsentiert sein Programm mit Kabarett, Comedy und Musik im Antoniersaal, Dietrich-Bonhoeffer-Saal und in der Stadthalle.

Pfeilschifter bleibt zuversichtlich, dass er die (teils mehrmals verschobenen) Gastspiele trotz aktuell wieder steigender Coronazahlen und damit wieder neuen Vorschriften anbieten kann. „Ob die Konzerte stattfinden, wird vom Management sicherlich sehr kurzfristig entschieden“, sagt er nach der Erfahrung des letzten Jahres. In seinem Programm 2021/22 gastieren neben schon mehrfach von ihm engagierten Künstlern auch neue Gesichter – alle kommen mit neuen Programmen:

Werner Schmidbauer: "Ich kann es kaum erwarten"

Samstag, 11. September, 20 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Saal: Werner Schmidbauer gastiert auf seiner „Bei mir“-Solo-Tour 2021. „Ich kann es kaum erwarten mit meinen Liedern endlich mal wieder alleine auf der Bühne zu stehen, meine Songs total pur, also nur mit Gitarre und Stimme, erklingen zu lassen“, sagt Schmidbauer, der zuletzt mit Pippo Pollina und Martin Kälberer unterwegs war. Er will dabei alte, neue und lang nicht mehr gespielte Lieder in einem musikalisch sehr intimen Gewand darbringen.

Donnerstag, 16. September, 20 Uhr, Antoniersaal: Zum ersten Mal nach Memmingen

Samstag, 18. September, 20 Uhr, Bonhoeffer-Saal: Sein „Offenes Visier“ zeigt Django Asül. Der Kabarettist beschäftigt sich dabei nicht mit Parteien und Politikern, sondern mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens: Solidarität und Nachhaltigkeit. Klingt vielleicht spröde – aber nicht bei Django. Denn er hat begriffen: Die Realität da draußen hat schon lang nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun.

Samstag, 25. September, 20 Uhr, Bonhoeffer-Saal: Ringlstetter & Zinner präsentieren ihr Programm „2 Typen, 2 Gitarren, 2 Bücher“. Ist ein Leben ohne Navigationssystem möglich? Wie übersteht man eine Nacht in der Großstadt? Geht das überhaupt? Alle sprechen vom Leben und wie man es richtig, gesund und möglichst lange durchhält. Doch vom nackten Überleben, also von den Momenten, wenn es darauf ankommt, da versteht der moderne Mensch nicht viel, finden Hannes Ringlstetter und Stephan Zinner. Die Kabarettisten, Musiker und Schauspieler haben sich des Themas „endlich gebührend“ angenommen. Kabarett-Star Bruno Jonas kommt nach dem Hauptgang

Freitag, 29. Oktober, 19.30 Uhr, Stadthalle: Kabarett-Star Bruno Jonas schwingt „Meine Rede“. Dazu eingeladen wurde er von der „Gesellschaft zur Rettung der Welt“, die diesmal im „Hegelsaal“ der MS Deutschland auf hoher See einen Gala-Abend veranstaltet, denn in spätestens zehn Jahren, so die Vorhersagen der Experten, sei der „point of no return“ erreicht und die Erde unbewohnbar. Vor dem „Nudelgangerl“ treten Illusionisten auf. Jonas ist nach dem Hauptgang dran. Thematisch ist alles erlaubt. Nach dem Dessert gibt es noch Sintflut für alle. Der Abend endet mit einem gemeinsamen Absaufen – das kann bei Jonas nur heiter werden.

Karten: Vorverkauf in Memmingen in der Tourist Information, Telefon 08331/850-172 und im Buchladen Schmid, Telefon 08331/3313. Tickets gibt es auch per Post über die Homepage www.Kleinkunstbuehne-memmingen.de