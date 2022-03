Mit Kamera oder Handy eintauchen in künstliche Welten

Toni Demirci stellt in der Nähe des Allgäu Airports seinen „Social Media Park“ vor. Warum die Kombi aus 2D-Café, Park, Foto- und Eventlocation so innovativ ist.

Zwischen den eher unscheinbaren Bürogebäuden des IX Airport Parks verbirgt sich nun ein Gebäude mit einem Konzept, das laut Betreiber „in dieser Ausführung deutschlandweit erstmalig und einmalig“ ist. Der „Social Media Park“, wie Inhaber Toni Demirci sein Projekt nennt, besteht aus dem ersten 2D-Café des Landes, einer Parkanlage und einem Museum, in dem die Besucher selbst die Kunst sind. Demirci ist auch Inhaber des Restaurants „Burgermeister“ und der Bar „Terminal 23“ am Ziegelstadel unweit des Airports in Memmingerberg.

Profil für soziale Medien kreativ gestalten

„Der Social Media Park ist ein Ort, den man nicht erklären kann, sondern den man erlebt haben muss“, sagt Demirci. Die Idee dahinter ist, Fotoliebenden individuell gestaltete Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sie privat eine Stunde lang Bilder aufnehmen können. Demirci folgt damit dem Zeitgeist – immerhin gestalten auch viele Allgäuer ihre eigenen Profile in den sozialen Medien immer kreativer. Zwar gibt es in anderen Städten wie Köln fürs Fotoschießen Lagerhallen mit aufgebauten Sets, doch diese würden laut Demirci nicht dieselbe Ruhe und Atmosphäre wie das Museum des Social Media Parks ausstrahlen.

Weltraumspaziergang gefällig? Im neuen Social Media Park in Memmingerberg ist das dank digitaler Technik zumindest als Fotomotiv möglich. Bild: Hannah Greiner

Dort sind acht unterschiedliche Locations gestaltet, die sowohl für professionelle Fotos, als auch für lockere Familienbilder genutzt werden können. Durch hochwertige visuelle und auditive Effekte tauchen die Besucher von Schauplatz zu Schauplatz in die jeweilige Welt ein. Posieren auf einem roten Teppich, entspannen vor der Allgäuer Alpenkulisse, das Ausrauben einer spanischen Bank (der Netflix-Erfolgsserie „Haus des Geldes“ nachempfunden): Das alles kann hier auf Bildern festgehalten werden.

Aber bei dieser Auswahl muss es nicht bleiben. „Wir haben einen Katalog von 30 verschiedenen möglichen Raumkonzepten, den wir in Zukunft nutzen wollen“, sagt Demirci. Zudem soll in den nächsten Monaten noch einiges passieren. Mietbare Fotografen, ein Picknickverleih für draußen und weitere Foto- und Eventlocations im Park sind geplant.

Inspiriert von Reisen nach New York und Amsterdam

Schon fertig ist das „Schwarz Weiß“-Café, das dank des 2D-Effekts wie gezeichnet wirkt. Die Comicoptik zieht sich von den Tischen bis über die Wände. „Inspiriert haben mich Reisen nach New York und Amsterdam vor ungefähr fünf Jahren. Die Social Media Parks dort wollte ich auch nach Deutschland bringen und mit einem Café kombinieren“, erzählt Demirci. Nach drei Jahren Bauzeit und einigen pandemiebedingten Verspätungen konnte er nun endlich eröffnen. „Ich war aufgeregt“, gibt Demirci zu. Und: „Ich habe auch noch meine Selbstzweifel.“ Er hatte zwar sein Werk schon Dutzende Male gesehen, war sich aber nicht sicher, ob es den erhofften Wow-Effekt auf die Besucher hat. Doch diese Sorge dürfte ihm genommen worden sein. Waren doch bei der Eröffnung ausschließlich positive und bestärkende Rückmeldungen zu hören.

Kostenlos fotografieren in Raum mit Ukraine-Flagge

Im Endeffekt empfinde er den Zeitpunkt für den Start seines Projekts nun doch als genau richtig, sagt der Betreiber. „Ich hoffe, dass die Leute bei der momentanen Nachrichtenlage hier einen Ausgleich finden können“, meint er. Trotzdem sei es ihm ein Anliegen, seine Plattform auch dafür zu nutzen, die Aufmerksamkeit auf wichtige aktuelle Themen zu lenken. Beispielsweise findet sich momentan im Museum ein Raum mit einer projizierten Ukraineflagge. „Meine Idee ist es, dass unsere Besucher diese Bilder dann posten und somit mehr Menschen zum Nachdenken anregen.“

Dieses Konzept möchte Demirci auch künftig verfolgen und den Zutritt zu solchen bestimmten Räumen dann kostenfrei zulassen. Der Normalpreis für eine Stunde in den anderen Räumen beträgt 20 Euro.

Weitere Infos und Anmeldung auf www.socialmediapark.de