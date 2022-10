Mit Milchkartons gegen giftige Kippen in Memmingen

Auf den Boden geworfene Zigaretten sind sehr schädlich für die Umwelt. Und zwar wegen etlicher Schadstoffe, sagt eine Vertreterin der Aktion Kippentod, die in Memmingen Behälter für Glimmstängel aufhängt.

14.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Was sollen die Milchkartons an Bänken, Straßenlaternen, Geländern und Zäunen in Memmingen? Immer mehr solcher Tetrapaks sind im Stadtgebiet zu finden. Hier handelt es sich nicht um einen Umweltfrevel. Im Gegenteil: Die Kartons sollen helfen, die Umwelt weniger zu belasten. Sie gehören zur Aktion Kippentod. Dorthinein sollen Raucher ihre Zigarettenreste, also die Kippen, werfen. Denn landen die Filter auf dem Boden, entfalten sie ihre stark schädigende Wirkung. Was nicht nur am Nikotin liegt, sondern auch an weiteren gefährlichen Stoffen.

