1000 Kilometer auf dem Tretroller: Zwei Polizisten fuhren fürs Kinderhospiz nach Berlin

Mit Tretrollern fuhren Daniel Presch und Lukas Rieß für das Kinderhospiz Bad Grönenbach quer durch Deutschland. Was sie auf dem Weg nach Berlin erlebt haben.

20.06.2022 | Stand: 12:46 Uhr

Zwei Polizisten, 1000 Kilometer, eine Spendenaktion: Daniel Presch und Lukas Rieß starteten am 21. Mai eine ungewöhnliche Aktion für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Die beiden fuhren mit Tretrollern, auch Dogscooter genannt, durch Deutschland bis zum Brandenburger Tor in Berlin. Am Ziel wurden die beiden vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband empfangen. Jetzt ist die Tour geschafft; die Spendenübergabe ist für den 25. Juni in Bad Grönenbach geplant.

Der Termin ist bewusst gewählt, denn dann findet in Bad Grönenbach der Tag der offenen Tür des Süddeutschen Kinderhospiz-Zentrums statt. Wie hoch die Spende ausfallen wird, ist laut Daniel Presch noch nicht sicher, denn es kann bis zum 22. Juni noch online gespendet werden.

Blasen an den Füßen, Menschen treffen und begeistern

Was haben die beiden erlebt? „Es hat eine Ecke gedauert, um wieder zur Normalität zurückzukommen“, erzählt Presch. Es sei wie eine Art Pilgerreise gewesen, bei der man „auf die unterschiedlichsten Menschen und Natur je nach Region“ gestoßen ist. Die Zeit sei sehr intensiv gewesen. Fast 1000 Kilometer haben sie für die Charity-Tour zurückgelegt. „Wir sind gesund und haben die Kraft, für euch die Muskeln spielen zu lassen“, hatte Presch vor dem Start gesagt.

70 bis 90 Kilometer pro Tag hätten gut acht Stunden auf dem Tretroller bedeutet – und erhebliche Blasen zur Folge gehabt. Die Füße hätten weh getan. Von Starkregen bis Hitze: „Manchmal hat dann auch der Kopf gesagt, dass es an diesem Tag nicht mehr weitergehen wird“, so Presch.

Verein „Sternenfinder“ gegründet

Mit Menschen in Kontakt zu treten, habe er sich hingegen schwieriger vorgestellt. Die Tretroller hätten die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. „Wir wurden angesprochen, was wir machen und dann wurde gesagt, dass das eine tolle Leistung ist. Das gab wiederum uns Ansporn.“ Gleichzeitig haben die beiden gemerkt, dass „der Hospizgedanke noch sehr viel an Aufklärung bedarf“. Tod sei ein Thema, das nicht gerne angesprochen würde. „Dabei wollten wir durch diese Aktion das Thema positiv begleiten“, sagt Presch.

Jeder kann helfen, sich einbringen

Sicher sind sie sich: Die fünf Monate Vorbereitung für die Spendenaktion haben sich gelohnt. Sie wollten einen „Gedanken durch Deutschland“ tragen und das sei gelungen. Sie wollten auch zeigen: Jeder kann sich einbringen, jeder kann etwas tun, jeder kann helfen. Daniel Presch unternahm schon eine Benefiztour für Menschen im Ahrtal, nun jene für das Kinderhospiz. Wird es noch einmal eine solche Aktion geben? Durchaus, so Presch, denn am 9. Juni wurde dazu auch der Verein „Sternenfinder“ gegründet. „Auf der Strecke sind nämlich neue Themen aufgekommen wie regionale Vielfalt oder auch Kinderarmut“, erzählt er.

Wer noch spenden möchte, kann dies unter: Kinderhospiz im Allgäu e.V. Förderverein, Sparkasse Schwaben-Bodensee, IBAN: DE 32 7315 0000 0010 2297 06, Verwendungszweck: „Tretroller + eigener Name + Adresse“.

