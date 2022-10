Mit zu viel Alkohol im Blut zu schnell in die Autobahn-Ausfahrt Bad Grönenbach

Ein 30-Jähriger Mann hat mit seinem Pkw auf der A7 an der Ausfahrt Bad Grönenbach einen Unfall gebaut. Es stellte sich heraus: Es war Alkohol im Spiel.

07.10.2022 | Stand: 14:20 Uhr

Ein 30-jähriger Mann war am frühen Donnerstagabend mit seinem Pkw auf der Autobahn A7 in Richtung Füssen unterwegs. An der Anschlussstelle Bad Grönenbach wollte er die Autobahn verlassen. Da er aber zu schnell unterwegs war, kam er nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Ausfahrtschild, der Leitplanke und einem Leitpfosten, ehe er im Grünstreifen zum Stehen kam.

Der 30-Jährige wurde dabei nur leicht verletzt. Eine ärztliche Erstversorgung vor Ort war nicht erforderlich. Da der Unfallverursacher den Beamten durch Alkoholgeruch auffiel, führten sie eine sogenannte Atemalkoholüberprüfung durch. Diese ergab einen Wert deutlich im Bereich einer Straftat. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Sein total beschädigter Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 20.000 Euro. Gegen den 30-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.