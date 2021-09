Betrunkene stürzt mehrfach auf dem Weg zum Flugzeug, will aber trotz Verbots mitfliegen

Eine 51-Jährige trinkt vor dem Flug viel Alkohol am Terminal und stürzt mehrfach auf dem Weg zum Flieger. Airport-Mitarbeiter verbieten ihr mitzufliegen.

Eine Frau ist am Flughafen Memmingen mehrfach gestolpert und gestürzt, als sie zum Flugzeug laufen wollte. Laut Polizei war die 51-Jährige betrunken. Die Frau hatte am Dienstagvormittag vor ihrem Flug nach Sofia in Bulgarien bereits vor dem Boarding nach Polizeiangaben große Mengen Alkohol getrunken. Das hatten Flughafen-Mitarbeiter beobachtet.

Anschließend war die Frau nicht mehr fähig, zum Flugzeug zu laufen und stürzte. Wegen ihres Zustands verboten ihr die Mitarbeiter, in das Flugzeug einzusteigen. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinadersetzung und Beamte der Grenzpolizei griffen schließlich ein.

Frau wird am Flughafen Memmingen bei Sturz verletzt

Die 51-Jährige wurde schließlich in einem Rollstuhl aus dem Sicherheitsbereich in das Terminal gebracht. Dort versuchte sie erneut aufzustehen, stürzte und wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst holte die Frau, die sich blutende Schürfwunden zugezogen hatte, ab und brachte sie ins Krankenhaus.

