Vertreter verschiedener Bereiche schildern ihre Situation und geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Erfreuliche Nachrichten gibt es vom Impfzentrum.

24.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Corona-Lage in Memmingen ist dramatisch. Das betonte Oberbürgermeister Manfred Schilder am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Im Klinikum, im Impfzentrum und im Gesundheitsamt arbeiten die Mitarbeiter am Limit, ebenso die niedergelassenen Ärzte: Vertreter der einzelnen Bereiche gaben daher Einblicke, wie sich die jeweilige Situation darstellt. Sie alle warben eindringlich darum, sich impfen zu lassen.