Mittel gegen Raddiebe und Müllsünder? Was Stadt und Polizei zu Videoüberwachung sagen

Geht es um Missstände oder Straftaten in Memmingen, taucht immer wieder Videoüberwachung als Vorschlag auf. Dem steht nicht nur der Datenschutz entgegen.

28.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ob es um gestohlene Fahrräder in Memmingen geht, oder um vermüllte Wertstoffinseln: In Diskussionen über solche Probleme taucht immer wieder ein Vorschlag auf: Videoüberwachung. Verfechter sehen sie als Mittel, um Missstände zu bekämpfen. Das gewichtige Gegenargument heißt Datenschutz. Darauf verweisen auch Holger Stabik, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, und Thomas Schuhmaier, Referatsleiter der Stadt Memmingen. Mit beiden sprachen wir darüber, wann der Einsatz von Videoüberwachung infrage kommt und warum dies selten der Fall ist.

Videoüberwachung bedeutet auch den Eingriff in ein Grundrecht

Wer auf Videoüberwachung setzt, sammelt personenbezogene Daten und greift in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ein: Es schreibt fest, dass jeder selbst entscheidet, ob und wie seine Daten verwendet werden. "Das ist ein Abwehrrecht, das Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Staatsgewalt haben - und damit auch gegenüber der Stadt", erklärt Thomas Schuhmaier, Leiter des städtischen Referats für Öffentliche Sicherheit und Ordnung: "Sobald die Stadt als Hoheitsträger involviert ist, gilt das auch für städtische Unternehmen, unabhängig davon, wie sie organisiert sind."

Anders als bei einer Webcam, die Übersichtsaufnahmen ohne erkennbare Einzelpersonen liefert, sind Überwachungsaufnahmen auf öffentlichen Plätzen grundsätzlich nicht erlaubt. Für Ausnahmen setzt das Recht Schuhmaier zufolge hohe Hürden. Infrage kommt der Einsatz demnach etwa, wenn immer wieder Straftaten begangen werden. "In Memmingen haben wir nichts in dem Ausmaß, das der Gesetzgeber da voraussetzt." Auch sei die Überwachung dann Sache der Polizei. Als wichtiges Prinzip nennt Schuhmaier die Verhältnismäßigkeit. Es müssen zuvor also mildere Mittel ausgeschöpft werden - bei Fahrraddiebstählen etwa hochwertige Schlösser zur Sicherung der Räder. Der Einwand, Videoüberwachung lasse sich - etwa durch Unkenntlichmachung - datenschutzkonform umsetzen, geht für den Referatsleiter ins Leere: "Wenn das Ziel ist, einen Täter zu identifizieren oder eine Straftat zu verhindern, macht das keinen Sinn. Es bleibt also dabei, dass zunächst personenbezogene Daten gespeichert werden."

Wann dürfen Videokameras in öffentlichen Einrichtungen hängen?

Zulässig ist deren Verarbeitung nach Artikel 24 des Bayerischen Datenschutzgesetzes, "um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen" in öffentlichen Einrichtungen, Verkehrsmitteln oder Dienstgebäuden oder letztere selbst zu schützen. So gibt es laut Schuhmaier Überwachungskameras in den Parkhäusern der Stadtwerke bei den Kassenautomaten sowie an Ein- und Ausfahrtsbereichen. Im Ausländeramt solle nach dem Umzug ins Steuerhaus diese Technik installiert werden, "weil unsere Mitarbeitenden dort immer wieder vor schwierigen Situationen stehen". Dies seien die einzigen Anwendungsorte.

Illegale Müllablagerungen und Lärm reichen als Anlässe nicht aus

Die Polizei kann Videoüberwachung laut Holger Stabik einsetzen, wenn in einem öffentlichen Bereich Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten geschehen sind oder wenn sie sich dort häufen. Dabei gehe es nicht um Dinge wie illegale Müllablagerungen oder Lärmbelästigung, sondern um solche wie Drogendelikte in Parks, Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen. Nie stellt Videoüberwachung Stabik zufolge das alleinige Mittel dar, ihr gehen in einem mehrstufigen Konzept andere polizeiliche Maßnahmen wie vermehrte Streifen-Einsätze voraus.

Wann die Polizei Videoüberwachung bei Veranstaltungen einsetzt

Zu bedenken gelte es auch, dass die Verwendung von Kameras nicht immer Erfolg verspricht - etwa, wenn sie nicht den gesamten Bereich erfassen können oder wenn sich die Taten nachts abspielen und zweifelhaft ist, ob die Täter auf Videos zu identifizieren wären. Denkbar ist Videoüberwachung Stabik zufolge noch in einem zweiten Fall: um Gefahren und Straftaten bei öffentlichen Veranstaltungen abzuwenden. Das bedeutet aber nicht, dass beispielsweise beim Fischertag einfach Kameras platziert werden dürfen. Voraussetzung ist eine konkrete Gefahr. Die besteht aus Sicht der Polizei, wenn beispielsweise vorab Droh-Emails eingegangen sind oder wenn es in der Vergangenheit zu entsprechenden Vorfällen wie Schlägereien gekommen ist. Entscheidet sich die Polizei, einen Ort zu überwachen, so ist sie rechtlich verpflichtet, zum Beispiel mit Hinweisschildern darauf aufmerksam zu machen.

"Wir haben in unserem Zuständigkeitsbereich bis dato keine fest installierte Videoüberwachung und das ist auch kein Mittel, das wir aktuell irgendwo in Erwägung ziehen", sagt Stabik. Er betont überdies, dass Aufnahmen - sofern sie nicht in ein Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren einfließen - nach spätestens zwei Monaten gelöscht sein müssen.