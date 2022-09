Mobilität in Memmingen braucht ein Umdenken

Memmingen ist Modellregion „Zukunft der Mobilität“. Beim nun dritten Workshop mit Bürgerinnen und Bürgern geht es um Mängel in der Maustadt und entsprechende Lösungen.

19.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

In Memmingen soll es vorangehen, die Stadt möchte sich bewegen, und zwar gleich in vielfacher Weise. Dabei dient Memmingen als Modellregion „Zukunft der Mobilität“ und erstellt derzeit mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger ein integriertes Mobilitätskonzept. Beim mittlerweile dritten Workshop wurde noch einmal allen Teilnehmern deutlich: Es geht nicht allein um Infrastruktur, Kostenüberlegungen und Sicherheitsgefühl. Es geht auch darum, dass das Thema Mobilität in all seinen Facetten in das Bewusstsein der Menschen gerückt werden muss, um anvisierte Ziele überhaupt zu erreichen. Klar wurde auch: Das braucht Zeit.

