Memmingen will bei der Mobilität Gas geben

Ingenieurbüro stellt neues Mobilitätskonzept für den Raum Memmingen vor. Was geplant ist und warum die Stadträte über jede Maßnahme einzeln abstimmen wollen.

10.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Maßnahmenkatalog des Mobilitätskonzepts für den Raum Memmingen steht. Die in den vergangenen drei Jahren entwickelten 33 Einzelmaßnahmen wurden jetzt im Stadtrat vorgestellt. Nach einer turbulenten Diskussion votierten die Stadträte letztlich mit 19 zu 15 Stimmen für folgenden Beschluss: Die Stadtverwaltung soll die Umsetzung der Maßnahmen genauer fassen – und zwar auch im Hinblick auf die Finanzierbarkeit und die personellen Kapazitäten der Stadt. Über jede Maßnahme soll dann in den zuständigen Stadtratsgremien einzeln beraten und abgestimmt werden.

Memmingen ist Modellregion "Zukunft der Mobilität"

Vor dem Hintergrund des Klimawandels strebt der Freistaat Bayern eine Verkehrswende an. Um diese voranzubringen, wurde Memmingen 2020 als Modellregion „Zukunft der Mobilität“ auserkoren. Das Mobilitätskonzept wird vom Ingenieurbüro SSP Consult in Stuttgart in enger Kooperation mit dem bayerischen Verkehrsministerium und einer Lenkungsgruppe erarbeiten, in der Vertreter der Stadtverwaltung und des Stadtrats sitzen. Zudem werden Nachbarkommunen, Akteure aus der Wirtschaft, Verkehrsdienstleister, Interessen- und Umweltverbände sowie insbesondere die Bürger eingebunden. So gab es mehrere Bürgerworkshops. Mit dem Konzept soll ein bedarfsgerechtes, innovatives sowie umwelt- und klimafreundliches Mobilitätsangebot für alle Bürger geschaffen werden. Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen im Bus- und Bahnverkehr sowie im Fuß- und Radverkehr. Dabei soll auch die kombinierte Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel in Memmingen und der Region verbessert werden.

Zu den jetzt vorgestellten Maßnahmen zählen zum Beispiel:

Aufbau eines lokalen Mobilitätsmanagements mit entsprechender personeller Ausstattung.

Stärkere regionale Kooperation von Verkehrsverbünden.

Bedarfsorientierte und flexible Angebote im ÖPNV.

Masterplan zur Reduzierung von Verkehrsflächen.

Niedrigere Geschwindigkeitsbegrenzungen inner- und außerorts zwischen den Stadtteilen.

Reduzierung der öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt und Ausweisung der Altstadt ab 2035 als Nullemissionszone. Bereits ab 2030 sollen nur noch Anwohner mit privaten Kraftfahrzeugen in die Altstadt fahren dürfen.

Quartiersgaragen bauen.

Mehr Elektrobusse einsetzen.

Ausbau des lokalen und regionalen Radwegenetzes und die Errichtung von Fahrradparkhäusern.

Aufbau eines Fußgängerleitsystems.

Mit Blick auf die angedachten Maßnahmen sagte Dritter Bürgermeister und Vorsitzender der Lenkungsgruppe, Dr. Hans-Martin Steiger, dass vieles erst langfristig umgesetzt werden könne. Zudem könnten Maßnahmen erst verwirklicht werden, wenn die Finanzierung auf sicheren Beinen stehe.

Bei der anschließenden Diskussion lobten alle Redner zunächst grundsätzlich das vorgestellte Konzept. Allerdings folgte auf die wohlwollenden Worte auch Kritik. So merkte etwa Sebastian Baumann (FDP) mit Blick auf die im Konzept angedachte Reduzierung von Parkflächen in der Altstadt an: „Wir müssen erst neue Angebote schaffen, bevor wir etwas verbieten können.“ So sah es auch Wolfgang Zettler (CSU). Er befürchtet zum Beispiel Nachteile für Handel und Gastronomie, wenn der Verkehr in der Altstadt immer weiter eingeschränkt wird. Indes merkte SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Reßler im Hinblick auf die Finanzierung an, dass viele Maßnahmen nur wenig bis gar nichts kosten würden. Diese könnten daher schnell umgesetzt werden.

Forderung: Memmingen soll Vollzeitkraft abstellen

Grünen-Fraktionschef Professor Dieter Buchberger beantragte schließlich, dass in den Stadtratsbeschluss an diesem Abend weitere Punkte aufgenommen werden. So soll beispielsweise das Mobilitätskonzept mit dem vom Stadtrat im vergangenen Dezember beschlossenen Klimaschutzkonzept in Einklang gebracht werden. Das sah die Mehrheit der Stadträte bei der Abstimmung über diesen Punkt genauso. Ebenso, dass der Stadtrat über den Stand des Mobilitätsprojekts jährlich in einer Sitzung informiert wird. Darüber hinaus wird das Ingenieurbüro SSP Consult Angaben zu den möglichen Kosten nachreichen.

Nicht zuletzt forderte Buchberger, dass sich bei der Stadtverwaltung künftig eine Vollzeitkraft mit der Umsetzung des Mobilitätskonzepts befasst. Diese Person müsste in seinen Augen nicht neu eingestellt werden, sondern könnte durch Umschichtung innerhalb der Verwaltung freigestellt werden. Auf diese Weise würde die Umsetzung der Maßnahmen mit mehr Nachdruck vonstattengehen. Über die Abstellung von Personal wollen die Stadträte aber erst dann entscheiden, wenn die einzelnen Maßnahmen von der Stadtverwaltung konkreter als bisher gefasst sind.

