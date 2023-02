Mobilitätskonzept in Memmingen darf kein Papiertiger werden

Das neue Mobilitätskonzept für den Raum Memmingen steht. Jetzt geht es an die Umsetzung. Warum dafür eine Stelle bei der Stadt geschaffen werden muss.

10.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Rom wurde bekanntlich nicht an einem Tag erbaut – aber es wurde gebaut. Dafür waren viel Gehirnschmalz, Arbeitskraft und Geld nötig. Und vor allem Ausdauer. Beim Memminger Mobilitätskonzept ist es nicht anders. Hier können auch nicht alle Maßnahmen von heute auf morgen in die Tat umgesetzt werden. Aber sie müssen angepackt werden, um die Lebensqualität im Raum Memmingen zu erhöhen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Dass der gute Wille bei den Verantwortlichen in Stadt und Freistaat vorhanden ist, hat die Aufstellung des Mobilitätskonzepts gezeigt.

Mobilitätskonzept kostet 250.000 Euro

Allerdings verhält es sich mit groß angelegten Konzepten oft so, dass sie nach ihrer Fertigstellung zu Papiertigern mutieren und sich zum Schlafen in irgendeine Schublade verkriechen. Dort schlummern sie dann bis zum Sankt-Nimmerleinstag. Das darf mit dem Mobilitätskonzept nicht passieren. Dafür ist es zu wichtig für künftige Generationen und ein lebenswertes Memmingen. Darüber hinaus werden für die Entwicklung des Konzepts gut 250.000 Euro fällig. Davon übernimmt der Freistaat 200.000. Den Rest zahlt die Stadt. Dieses Geld stammt aus den Taschen der Steuerzahler und darf nicht verschwendet werden.

Deshalb sollte die Stadtverwaltung schnellstmöglich eine Stelle für eine Person schaffen, die sich vorrangig mit der Umsetzung des Konzepts befasst. Ferner müssen klare Zeitvorgaben gemacht werden. Und die Einhaltung dieser Vorgaben muss von den Stadträten regelmäßig kontrolliert werden können. Dann heißt es eines Tages vielleicht sogar: Alle Wege führen nach Memmingen.

