Wer Nachfolger in der Fußgängerzone wird, steht schon fest. Ebenso, dass die Mitarbeiter nicht um ihre Jobs fürchten müssen. Was sich für Kunden ändert.

26.03.2021 | Stand: 17:10 Uhr

Für das Modegeschäft „K&L“ in der Memminger Fußgängerzone naht das Ende. Dennoch droht kein weiterer Leerstand: Denn in den Räumen entsteht stattdessen ein Laden der Schmid-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Augsburg hat und auf Schuhe, Mode und Sport spezialisiert ist.