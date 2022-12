Mordfall Hannah bei Memmingen: Verteidiger will Urteil prüfen lassen

Im Mordfall Hannah hat das Landgericht Memmingen die beiden Angeklagten schuldig gesprochen. Der Anwalt der 16-Jährigen legt Revision ein. So geht es weiter.

01.12.2022 | Stand: 13:40 Uhr

Das Landgericht Memmingen hat im Mordfall Hannah beide Angeklagten, eine heute 16-Jährige sowie einen 26-Jährigen, schuldig gesprochen (wir berichteten). Der Verteidiger der 16-Jährigen, Rechtsanwalt Thomas Reutemann aus Augsburg, hat gegen das Urteil Revision eingelegt.

Mordfall Hannah: Neun Jahre und sechs Monate Haft

Die 16-Jährige muss neun Jahre und sechs Monate in Haft. Die Verurteilung sei in diesem Strafmaß ausgefallen, weil sie unter anderem mit dem 26-Jährigen gemeinsam den Tatplan geschmiedet haben soll. „Man hat nur eine Woche Zeit für die Revision“, merkt Reutemann im Gespräch mit unserer Redaktion an, deswegen „haben wir diese fristwahrend eingelegt“. Erst nach dem schriftlichen Urteil wolle man entscheiden, ob die Revision weiterverfolgt werde.

Der Mordfall Hannah nahe des Flughafen Memmingen

Es ging um Wut, Rache und eine gescheiterte Freundschaft: Deshalb wurde die 16-jährige Hannah im November 2021 getötet. Eine damals 15-Jährige und ein 25-Jähriger haben sie nahe dem Flughafen Memmingen umgebracht. Das sieht die Jugendkammer am Memminger Landgericht als erwiesen an. Deshalb lautete das Urteil auf gemeinschaftlichen, heimtückischen Mord.

Der 26-Jährige muss lebenslang ins Gefängnis, wegen seines Drogenkonsums außerdem in eine Entziehungsklinik und 50.000 Euro Schmerzensgeld an die Eltern des Opfers zahlen. Eine Revision kann noch bis Donnerstag (1. Dezember) 24 Uhr eingereicht werden, so Jürgen Brinkman, der Pressesprecher des Landgerichtes Memmingen.

