Mordfall Hannah in Memmingen: Gericht schließt Öffentlichkeit aus - auch bei Urteilsverkündung

Der Mordfall Hannah wird ab sofort hinter verschlossenen Türen verhandelt. Das passierte am zweiten Verhandlungstag.

15.09.2022 | Stand: 18:03 Uhr

Die Person, über die alle sprachen, schwieg. Zu Beginn der Beweisaufnahme im Mordfall Hannah stand am Donnerstagmorgen jene 16-jährige Auszubildende im Blickpunkt, die das Verbrechen an der Schülerin gemeinsam mit Denis G. (26) am 14. November 2021 begangen haben soll. Regungslos kauerte sie am zweiten Verhandlungstag vor der Jugendkammer des Memminger Landgerichts in einem schwarzen Stuhl und starrte auf die gegenüberliegende weiße Wand des großen Sitzungssaales. So wird sie den Prozessbeobachtern in Erinnerung bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.