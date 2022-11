Im mutmaßlichen Mordfall Hannah soll heute das Urteil fallen

Im Prozess um die getötete Hannah soll heute, Donnerstag, am Landgericht Memmingen das Urteil fallen. Angeklagt sind eine 16-Jährige und ein 26-Jähriger.

24.11.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Knapp drei Monate nach Beginn des Prozesses gegen eine 16-Jährige und einen 26-Jährigen soll heute, Donnerstag, das Urteil gesprochen werden. Die beiden Angeklagten müssen sich am Landgericht Memmingen wegen des Vorwurfs des heimtückischen Mordes verantworten.

Das Urteil soll zwar in nicht-öffentlicher Sitzung verkündet werden. Der gesamte Prozess war seit dem zweiten Verhandlungstag unter Ausschluss von Medien und Zuschauern verhandelt worden - aus Rücksicht auf die minderjährige Angeklagte. Anschließend will ein Sprecher des Landgerichts gegenüber den Medien aber zumindest "die maßgeblichen Gründe, die zur Entscheidung der Kammer geführt haben", erläutern. Das teilte das Gericht mit.

Lesen Sie auch: Prozess um getötete Hannah: Warum findet er hinter verschlossenen Türen statt?

Vorwurf: heimtückischer Mord

Der Vorwurf lautet: heimtückischer Mord. Und so soll der Tathergang laut Anklage geschehen sein: Die beiden heute Angeklagten trafen sich mit der 16-jährigen Hannah an einem Shelter, in der Nähe des Memminger Flughafens in Memmingerberg. Die damals noch 15-jährige Angeklagte gab dem Opfer Gelatine-Kapseln mit dem Hinweis, es handele sich um Vitaminpillen. Stattdessen sollen sie die Droge MDMA enthalten haben. Die 16-jährige Hannah schluckte die Kapseln, danach schlug die 15-Jährige sie mit einer Wodkaflasche nieder. Die Jugendliche ging zu Boden.

Bilderstrecke

Prozess um Mord an Hannah in Memmingen: Bilder vom ersten Verhandlungstag

1 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 2 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 3 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 4 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 5 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 6 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 7 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 8 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 9 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 10 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 11 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 12 von 12 Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder von Hannah hat vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Bild: Matthias Becker 1 von 12 Mordprozess am Landgericht Memmingen: Am Montag, den 29.08.2022 um 09:00 Uhr beginnt im Sitzungssaal 132 des Landgerichts Memmingen vor der 5. Strafkammer als Jugendkammer als Schwurgericht ein umfangreiches Verfahren gegen zwei Angeklagte. Es handelt sich hierbei um den 26 Jahre alten deutschen Sta... Bild: Matthias Becker Mordprozess am Landgericht Memmingen: Am Montag, den 29.08.2022 um 09:00 Uhr beginnt im Sitzungssaal 132 des Landgerichts Memmingen vor der 5. Strafkammer als Jugendkammer als Schwurgericht ein umfangreiches Verfahren gegen zwei Angeklagte. Es handelt sich hierbei um den 26 Jahre alten deutschen Sta... Bild: Matthias Becker

Dann soll ihr der 26-Jährige sechs Mal mit einem Messer von hinten „in den Rücken und in den seitlichen Rumpf“ gestochen haben. Hannah starb kurz darauf wegen der Verletzungen und der Drogenüberdosis. Schon am nächsten Tag wurden die beiden jetzigen Angeklagten festgenommen. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft. Ein mögliches Motiv wurde bislang nicht bekannt.

Angeklagte verletzte sich bereits selbst

Am zweiten Verhandlungstag, der zunächst öffentlich begann, beantragten die Verteidiger der minderjährigen Angeklagten, das Verfahren unter Ausschluss von Medien und Zuschauern fortzuführen. Das Gericht stimmte dem wenig später zu. Und zwar im Interesse der Erziehung der Jugendlichen und aufgrund ihrer psychischen Verfassung. Minderjährigen sollten spätere Nachteile, die aus einer öffentlichen Verhandlung entstehen, erspart werden. Zudem bestehe die Gefahr, dass die Jugendliche durch die Berichterstattung bloß gestellt werde. Auch wenn anonymisiert berichtet werde, bestehe laut Gericht die Gefahr, dass die Jugendliche von einigen Menschen erkannt werde.

Zudem bestehe die Gefahr, dass die psychische Verfassung der heute 16-Jährigen durch ein öffentliches Verfahren weiter verschlechtert werde. Aufgrund der Vorwürfe, die sie sich wegen ihrer Tat mache, habe sie sich bereits selbst verletzt. Sie habe mit den Händen gegen die Zellenwand geschlagen und sich am Unterarm verletzt. Sie nehme mittlerweile Antidepressiva.