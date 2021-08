Motorradfahrer (52) stirbt bei Zusammenstoß mit Traktor in Breitenthal

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Breitenthal ums Leben gekommen. Er stieß am Samstag mit einem Traktor zusammen.

22.08.2021 | Stand: 06:02 Uhr

Der tödliche Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 16.35 Uhr zwischen Breitenthal (nahe Krumbach) und der Staatsstraße 2019, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Zunächst fuhr ein 27-jähriger Traktorfahrer die Ingstetter Straße in Breitenthal in nördliche Richtung. Hinter ihm fuhr ein weiterer Traktor mit Anhänger, der von einer 22-Jährigen gesteuert wurde.

Motorradfahrer will überholen und wird von Traktorfahrer übersehen

Außerorts auf halber Strecke Richtung Staatsstraße 2019/Glaserhof wollte der Traktorfahrer nach links in ein Feld abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei einen von hinten kommenden 52-jährigen Motorradfahrer, der beide Traktoren überholen wollte. Der 52-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte frontal in die linke Seite des abbiegenden Traktors.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und Behandlung durch den Rettungsdienst und einem Notarzt erlag der Motorradfahrer vor Ort seinen Verletzungen. Von der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs ein Sachverständiger bestellt. Im Einsatz waren neben den Rettungskräften die Feuerwehren aus Breitenthal und Deisenhausen. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Zweiter tödlicher Unfall innerhalb weniger Tage

Es ist der zweite tödliche Unfall innerhalb kurzer Zeit in der Region Am Donnerstag war ein 13-jähriger Bub bei einem Unfall am Bahnübergang in Heimertingen (Unterallgäu) tödlich verletzt worden. Der Jugendliche hatte nach ersten Erkenntnissen gegen 19.05 Uhr die geschlossenen Bahnschranken und das Rotlicht nicht beachtet, war auf die Gleise gelaufen und dort von einem Zug erfasst worden. „Es ist ein Schock für alle“, sagt Josef Wechsel, 1. Bürgermeister von Heimertingen. Mehr über die Reaktionen der Rettungskräfte lesen Sie hier.

