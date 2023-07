Motorsport: 3200 Besucher beim „Tag der offenen Tür“ des AMC

Dröhnende Motoren und markante Gerüche: Beim Auto- und Motorsportclub Memmingen bekommen die Gäste ein breit gefächertes Angebot und Attraktionen serviert.

17.07.2023 | Stand: 15:25 Uhr

Es ist ein spezieller Geruch. Einer, der den rauen Charme dieser Sportart wohl ganz gut verströmt. Auf dem Motorsportgelände in Memmingerberg riecht es an diesem Tag nach Motorenöl und Gummiabrieb – aber auch nach Pizza und Pommes. Kein Wunder: Der Auto- und Motorsportclub Memmingen (AMC) bietet seinen Gästen beim „Tag der offenen Tür“ zahlreiche sportliche und kulinarische Attraktionen.

Bereits im Eingangsbereich treffen die motorsportbegeisterten Besucher auf eine Ausstellung mit Oldtimern, US-Cars und Rennwagen. An einem der Fabrikate ist sogar der Name des zweifachen Weltmeisters Walter Röhrl zu lesen. In Sichtweite dieser Ausstellung haben sich mehrere Besucher vor einem Gerät versammelt.

Stephan Rothe, Axel Knussmann und Michael Burkart sind die drei gleichberechtigten Vorsitzenden des AMC

Interessiert, teils staunend, verfolgen sie das Geschehen an einem Leistungsprüfstand. „Die Leute können dort ihr Motorrad draufstellen und bekommen dann die entsprechenden Leistungsdaten, wie die PS-Zahl, geliefert“, erklärt Stephan Rothe. Zusammen mit Axel Knussmann und Michael Burkart ist Rothe (57) einer von drei gleichberechtigten Vorsitzenden des 260 Mitglieder zählenden AMC. Der AMC ist wiederum im ADAC organisiert. Das Vorstandstrio lenkt die Geschicke des Vereins seit dem vergangenen Jahr.

Auch ein Formel-3000-Auto, genauer gesagt: ein Lotus vom Typ Lola B99-50, zieht an diesem warmen Sommertag interessierte Blicke der Besucher auf sich. Rothe erinnert unterdessen an die Anfänge auf der Memmingerberger Anlage: „Der frühere AMC-Vorsitzende Alois Müller hat das Gelände im Jahr 2008 gepachtet und das Ganze hier aufgebaut. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“

Der AMC ist vor Kurzem dem Bayerischen Landes-Sportverband beigetreten

Der Zeitplan, den der AMC für den „Tag der offenen Tür“ aufgestellt hat, ist dicht gedrängt. Abgesehen von einer knapp einstündigen Mittagspause wird den Gästen ein praktisch lückenloses Programm geboten. Neben den Vorführungen beim Kartfahren, Supermoto und beim Pitbike/MiniGP erleben die Zuschauer auch mehrere zwanzigminütige Trail-Shows.

Zu Gast ist auch Benjamin Adelwarth. Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) überreicht Vertretern des Memminger Vereins eine Mitgliedsurkunde. Der AMC ist vor Kurzem dem BLSV beigetreten. Adelwarth betont: „Motorsport ist weit mehr als nur Gas geben. Volle Konzentration und die richtige Selbsteinschätzung sind weitaus wichtiger als Geschwindigkeit.“

Der AMC Memmingen verfügt über zehn eigene Leihkarts

Für die Gäste, die beim Erlebnistag auf den Geschmack gekommen sind, halten die Veranstalter ein Angebot bereit. „Wir haben auf unserer Anlage zehn eigene Leihkarts“, sagt Rothe. „Jeden Samstag ab 18 Uhr kann man hier bei uns Kartfahren.“ Auch Firmenevents seien buchbar.

Wie viele andere Besucher genießt auch AMC-Mitglied Robert Friedrich (42) den Trubel auf der weitläufigen Anlage. Friedrich, der vor 21 Jahren Opfer eines Verkehrsunfalls wurde und seitdem querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt, hat sich trotz seiner körperlichen Einschränkungen die Leidenschaft für den Motorsport erhalten. Friedrich sagt: „Ich fahre hier auf der Anlage Super Moto und Kart.“ Bei seinen Rennen brauche er jedoch immer zwei Helfer. Pro Saison nehme er an sechs Rennen teil. „Das nächste ist schon bald“, freut sich der Oberbayer, „Anfang August gehe ich im kroatischen Rijeka an den Start.“

Für Besucherin Daniela Hermann war der Tag etwas Besonderes. „Ich war tatsächlich heute das erste Mal bei so einem Motorsportevent“, berichtet Hermann. „So nah dran zu sein am Geschehen, das alles mal live zu erleben, das war schon beeindruckend.“

AMC-Vorsitzender Rothe: „Unsere Erwartungen sind bei Weitem übertroffen worden“

Insgesamt rund 3200 Besucher flanieren nach AMC-Angaben an diesem Juli-Tag über das Areal. „Wir sind sehr zufrieden“, bilanziert Vorsitzender Rothe, „unsere Erwartungen sind bei Weitem übertroffen worden.“

Eine Galerie mit zahlreichen Bildern vom „Tag der offenen Tür“ finden Sie im Internet unter der Adresse https://www.all-in.de/bilder