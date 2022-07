Polizei entdeckt Gewehrmunition in Reisegepäck von Passagier

Da staunten die Beamten der Grenzpolizei nicht schlecht, als sie das Gepäck eines Passagiers kontrollierten: Darin waren etwa zehn Schuss Gewehrmunition.

12.07.2022 | Stand: 13:29 Uhr

Die Grenzpolizei hat einen Schweizer angezeigt, der in seinem Reisegepäck Munition dabei hatte. Die Sicherheitsgesellschaft am Flughafen Memmingen kontrollierte am Montagmorgen unter anderem das Gepäck des Passagiers, der laut Polizei nach Kukes (Albanien) fliegen wollte. Darin fanden die Mitarbeiter den seltsamen Inhalt.

Allgäu Airport: Polizei entdeckt zehn Schuss Munition in Reisegepäck

Die Grenzpolizei Memmingen überprüfte daraufhin das Gepäck und bestätigte: Es handelt sich dabei um etwa zehn Schuss Gewehrmunition. Nach Rücksprache mit dem Jour-Staatsanwalt veranschlagten die Polizisten eine Sicherheitsleistung von 600 Euro bei dem 53-Jährigen - wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Schweizer beglich den Betrag sofort und reiste mit seinem gebuchten Flug nach Albanien aus.

Außerdem wurde der 53-Jährige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Lesen Sie auch

Verbotene Waffe Verbotenes Klappmesser dabei: Polizeikontrolle in Marktoberdorf

Lesen Sie auch: Gleich mehrere Autos lahm gelegt hat ein Metallteil auf der Autobahn in Memmingen