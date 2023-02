Museen, Hallenbad, Eissporthalle und Co: Öffnungszeiten in Memmingen während der Faschingszeit

Während der Faschingsferien haben einige städtische Einrichtungen in Memmingen andere Öffnungszeiten als gewohnt. Ein Überblick.

13.02.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Weiberfasnet, Faschingssonntag, Rosenmontag, Faschingsdienstag: Der Fasching geht in seine Hochphase. Für viele städtische Einrichtungen in Memmingen bedeutet das – insbesondere am Faschingsdienstag – verkürzte oder geänderte Öffnungszeiten.

Das sind die Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen in Memmingen während der Faschingszeit

Stadtverwaltung: Am Faschingsdienstag, 21. Februar, hat die gesamte Stadtverwaltung ab 12 Uhr geschlossen.

Tourist Information: Ebenfalls am Faschingsdienstag hat die Tourist Information lediglich von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Hallenbad: Das Hallenbad hat am Faschingsdienstag, 21. Februar nur von 8 bis 12 Uhr geöffnet – nicht wie gewohnt bis abends.

Wertstoff- und Problemmüllzentrum (WUP) und Sperrmüllannahmestelle: Hier bleibt es bei den regulären Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr.

Kommunales Testzentrum am Stadion: Das Memminger Testzentrum am Stadion ist am Faschingsdienstag von 13 bis 16 Uhr erreichbar. Wie gewohnt muss vorher ein Termin vereinbart werden.

Museen: Die Mewo-Kunsthalle hat zu den üblichen Öffnungszeiten, 11 bis 17 Uhr, geöffnet. Das Strigel- und Antonitermuseum hat derzeit aufgrund der Winteröffnungszeiten nur von Donnerstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das Stadtmuseum befindet sich bis Ende April in der Winterpause.

Eissporthalle: Wer lieber ins Eisstadion anstatt auf einen Faschingsumzug geht, muss mit geänderten Öffnungszeiten rechnen. Besonders an den Samstagen sowie am Rosenmontag gibt es Abweichungen. Folgende Öffnungszeiten gelten während der Faschingswoche von 18. bis 26. Februar:

Faschingssamstag, 18. Februar, 14.30 bis 16.30 Uhr öffentlicher Lauf, 19.30 bis 21.30 Uhr Discolauf

Faschingssonntag, 19. Februar, 9.30 bis 11.30 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr öffentlicher Lauf

Rosenmontag, 20. Februar, 9.30 bis 11.20 Uhr öffentlicher Lauf, 13.30 bis 16 Uhr Rosenmontagslauf und 19.30 bis 21.30 Uhr Abendlauf mit Faschingsmusik. Der Rosenmontagslauf am Nachmittag ist für Geburtstagskinder kostenlos. Der Ausweis muss in diesem Fall vorgelegt werden

Faschingsdienstag, 21. Februar, 9.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr öffentlicher Lauf

Aschermittwoch, 22. Februar, 9.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr öffentlicher Lauf ohne Musik

Donnerstag 23. Februar, 9.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr öffentlicher Lauf

Freitag 24. Februar, 9.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr öffentlicher Lauf

Samstag, 25. Februar 14 bis 16 Uhr öffentlicher Lauf und 20 bis 22 Uhr Discolauf

Sonntag, 26. Februar, 9.30 bis 11.30 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr öffentlicher Lauf

Weitere Informationen bezüglich der Eissporthalle gibt es im Internet oder unter der Telefonnummer 08331/62430.