Museumsbesuch in Memmingen soll kostenlos bleiben

Nach einer ersten Testphase – beeinflusst durch die Pandemie – zeigt sich ein Anstieg an Besuchern im Antonierhaus, im Stadtmuseum und in der Mewo-Kunsthalle.

19.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ein starkes Signal für die Kultur in Memmingen möchten die Mitglieder des Finanz- und Hauptausschusses setzen. Sie befürworteten mit großer Mehrheit in ihrer jüngsten Sitzung, dass es zunächst bei einem kostenfreien Eintritt in die Museen der Stadt bleiben soll. Welches Ziel dahinter steckt und wie sich die Besucherzahlen entwickelt haben, erklärte Memmingens Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer.

Der Hintergrund: Im März 2019 hat der Stadtrat per Beschluss den Zugang zu den kommunalen Museumseinrichtungen bei freiem Eintritt ermöglicht. Es wurde eine Erprobungsphase von drei Jahren beschlossen – beginnend mit Mai 2019. Danach sollte eruiert werden, ob diese Maßnahme die gewünschten Ziele erreicht: Eine Erhöhung der Besucherzahlen und die Ausweitung der anzusprechenden Besuchergruppen. Soll heißen: „Die Museen sollen durch den Verzicht auf Eintritt eine neue Attraktivität bei Bürgern und Gästen der Stadt gewinnen und auf diese Weise ihrem Anspruch als Bildungsangebote für alle Schichten der Bevölkerung besser nachkommen“, sagte Bayer.



Nur im ersten Probejahre herrschte in den Museen in Memmingen regulärer Betrieb

Ergebnisse der Erprobungsphase: Mit Abschluss der Erprobungsphase sollte ein Vergleich der Besucherfrequenzen in den einzelnen Häusern möglich werden – also vor der Abschaffung der Eintrittspreise und danach. „Es ist aber anzumerken, dass die Häuser nur im ersten Jahr der Maßnahme einen regulären Betrieb aufweisen“, so der Kulturamtsleiter. Die Gründe würden auf der Hand liegen: „Mehrere Schließzeiten seit Ausbruch der Corona-Pandemie In der Mewo-Kunsthalle ergebe sich bei dieser Gegenüberstellung ein Plus von 71 Prozent bei nun 9560 Gästen.



Kulturamtsleiter in Memmingen: Letzte halbe Stunde vor der Schließung bleibt attraktiv



Allein im Stadtmuseum habe sich das Plus nicht über die Corona-Jahre hinweg fortführen lassen. Für Bayer ist aber klar: Die Einschätzung, dass die Museen im Alltag der Menschen einen größeren Platz einnehmen, wenn die Eintrittsbarriere wegfällt, hat Bestand. Mit der Fortführung könnte sichergestellt werden, dass auch die letzte halbe Stunde vor Schließung attraktiv bleibe oder sich Besucher nur auf einzelne Objekte konzentrieren. „Kostenfreie Museen sind eine Stätte der Entschleunigung in unseren in weiten Bereichen kommerzialisierten Städten. Sie sind ähnlich wie Bibliotheken“, machte Bayer klar. Die Probephase solle deswegen „verlängert“ werden, sodass der kostenfreie Zugang zu den Museen der Stadt Memmingen für weitere drei Jahre besteht. Nicht enthalten sind darin übrigens Vermittlungsangebote wie öffentliche Führungen, Gruppenführungen, Kunst, Kaffee und Kuchen sowie Führung mit Praxisteil, Mini- und Midi-Atelier sowie Kindergeburtstage. Diese Angebote bleiben kostenpflichtig.