Museumsnacht in Ottobeuren: Besucher greifen zu Pinsel und Schere

Bei der Museumsnacht in Ottobeuren werden farbenprächtige Collagen entworfen. Auch beim Auftritt des Günztaler Vocal-Ensembles ist Mitmachen gefragt.

17.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Mitmachen und sich auf Kunst einlassen – das war bei der nunmehr fünften Museumsnacht im Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth in Ottobeuren angesagt. Etwa 80 Personen kamen bis in die späten Abendstunden hinein zu dem mit Musik, Gesang und Literatur ausgestalteten Programm.

Während die einen noch einmal in Ruhe und andere erstmals durch die drei zu Ende gehenden Ausstellungen flanierten, zog es zahlreiche Interessierte gleich in die Kunstwerkstatt. Sie ließen sich von der kreativen Atmosphäre animieren und fertigten in Anlehnung an die Werke des Ottobeurer Künstlers Diether Kunerth aus dessen Katalogen mit Schere, Farben, allerlei Deko und Klebstoff wunderbare Collagen. Schon bald waren viele bei der Arbeit, hatten Malerschürzen angelegt und pinselten mutig Acrylfarben aufs Papier. Unter Rat und Hilfestellung von Leiterin Martina Knoflicek sind so im Laufe des Abends viele Collagen entstanden – und neu entdeckte Kunsttalente mit ihren Werken schließlich nach Hause gegangen

Allerlei musikalische Schmankerl

Zum Mitmachen mit lustigen Plopp-Geräuschen beim rhythmischen „Lollipop Lollipop“ animierte Christel Holdenried mit ihrem Günztaler Vocal-Ensemble das Publikum. Die 18 Sängerinnen und Sänger gaben neben alten Weisen aus früheren Jahrhunderten allerlei musikalische Schmankerl zum Besten. Die Moderation übernahm Museumsleiter Markus Albrecht, der selbst Chormitglied ist. Er übernahm Lesungen aus den Texten von Sonja Still zu Bildern der Ausstellung im Videoraum „LebensStücke“ von Sabina Bockemühl. „Was wäre wenn…“ zum Beispiel mit Gedanken zum Ukrainekrieg oder zum Bild „Liebespaar“. Besucher und Besucherinnen schlenderten durch die Bilderreihen auch von Armin Gehret „Noch nicht 100!“ und von Diether Kunerth „Satire“ auch im Obergeschoss.

Junger Pianist lässt sich von Bildern inspirieren

Zu vorgerückter Stunde übernahm David Gänsdorfer, IT-Student aus Sontheim, den musikalische Part und spielte Improvisationen am Flügel. Bisweilen schien es, dass ihn die dahinter gehängten rund fünf Meter hohen Großformate von Diether Kunerth inspirierten: Deren Titel spielen auf „Mächtige Wasserfälle im Allgäu“ und „Leises Dahinfließen in den Bächlein“ an. Der junge Mann macht auch Soundtracks und war kurzfristig eingesprungen.