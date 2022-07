Musikalische Familie Graf: Fünf Kinder erspielen sich Siege

Gleich fünf von neun Kindern der Familie Graf aus Herbisried haben beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ überzeugt. Warum ein Mädchen aus der Rolle fällt.

08.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Insgesamt drei erste Plätze auf regionaler Ebene, einen landesweiten dritten und einen zweiten Platz im bundesweiten Wettbewerb haben die Kinder der Familie Graf aus Herbisried beim Musikcontest „Jugend musiziert“ erreicht. „Wir sind eine musikalische Familie“, sagt Mama Monika lächelnd dazu, die das neunte Kind der Familie, den sieben Monate alten Antonius gerade auf ihrem Schoss hin- und her wippt. Währenddessen holt der sechsjährige Xaver seine Violine. Er schiebt sich wie selbstverständlich den blauen Notenständer zurecht, positioniert darauf sein Liedblatt und wartet auf den Augenaufschlag von Papa Daniel, der bereits am hauseigenen Flügel Platz genommen hat und auf seinen Einsatz als musikalische Begleitung wartet. Nach den ersten Tönen wird schnell klar – der Junge hat Talent und große Freude am Musizieren.

Xaver war einer der jüngsten Teilnehmer

Xaver gehört zu den jüngsten Vorspielern des Regionalwettbewerbs in der Kategorie Streichinstrumente, die bei „Jugend musiziert“ ihr Können einer Fachjury darboten. „Später will ich dann aber mal Bratsche spielen“, betont Xaver selbstbewusst nach seiner kleinen musikalischen Kostprobe im Wohnzimmer. Am Regionalwettbewerb, der in Neu-Ulm ausgetragen wurde, nahmen auch seine Brüder Peter und Johann teil, die mit ihren Solo-Beiträgen mit der Violine überzeugen konnten. „Ich war schon ganz schön aufgeregt vor dem Vorspiel“, erzählt der neunjährige Peter. Sein elfjähriger Bruder Johann stimmt ihm kopfnickend zu.

Alle haben schon früh mit dem Erlernen ihres Instruments begonnen. „Ich habe kurz vor meinem fünften Geburtstag mit Geige angefangen“, berichtet Cäcilia, die in diesem Jahr mit ihrem Beitrag den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Ingolstadt gewonnen hat und sich somit für den Bundeswettbewerb qualifizierte. „Der fand in Oldenburg statt. Hier habe ich den zweiten Platz belegt“, erklärt die 16-Jährige, die den musischen Zweig im Bernhard-Strigel-Gymnasium (BSG) besucht und dort auch im Schulorchester ist. Zur feierlichen Einweihung der Schule trat sie vor Kurzem als Solistin auf und begeisterte das Publikum mit ihrer Virtuosität. Zu ihren Hobbys gehört neben dem Violinespielen und dem Hören von klassischer Musik auch das Singen. „Ich singe beim Allgäuer Kantatenchor und im Chor bei den Pfadfindern“, erzählt sie. Zudem spielt Cäcilia zusammen mit Hermann Haußner vom Förderverein für die musizierende Jugend in Bad Grönenbach jede Woche einmal im Streichquartett. „Cäcilia spielt die erste Geige, Sophie die Zweite, Luise Violoncello und ich die Bratsche. Zur Zeit widmen wir uns dem Lärchenquartett von Haydn“, berichtet der passionierte Musikförderer, der seit Kurzem auch mit den Buben zusammen musiziert.

Älteste macht Praktikum bei Orgelbauer

Das älteste Kind der Graf-Familie, die 17-jährige Sophie hat vor Kurzem ihr Abitur bestanden und macht derzeit ein Praktikum bei einem Orgelbauer. Als Einzige in der Familie hat sich die 13-jährige Luise gegen das Instrument Violine entschieden. „Dafür spielt sie Cello“, wie ihre Brüder ihr die Antwort vorwegnehmen. Louise hat den dritten Platz in der Landeswertung erreicht. Martha geht noch in den Kindergarten – auch sie fiebert dem Tag schon entgegen, um, wie ihre großen Geschwister, ein Instrument zu erlernen. Was die Jüngsten der Familie, Franz und Antonius später musikalisch machen werden, steht noch in den Sternen. „Unsere Kleinen schlafen auf alle Fälle am besten ein, wenn man ihnen auf dem Klavier etwas vorspielt“, verrät Daniel Graf, der neben Klavier und der Kirchenorgel auch noch Gitarre spielt. „Als Grundschullehrer ist das von Vorteil.“

Die „Geigen-Kinder“ werden seit Corona zu Hause von Julia Fehre unterrichtet, die als Diplom-Musikerin am Musischen Zentrum in Altusried lehrt. Luise erhält bei Brigitte Mang in Memmingen Cellounterricht. „Die Kinder haben einfach Lust zu spielen und üben daher auch fleißig, was die guten Leistungen im Wettbewerb von Jugend musiziert gezeigt haben“, so die Violinenlehrerin Fehre, die sehr stolz auf ihre Streicher ist.

Wettbewerb ist renommiertes Vorzeigeprojekt

Lesen Sie auch

Auszeichnung Marktoberdorfer gewinnt Musikförderpreis des Bezirks Schwabens

Die Idee, die hinter dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ steht, wurde in den 1960er-Jahren geboren. Damals benötigte man dringend Orchesternachwuchs. Es ging darum, Talente zu sichten und zu fördern. Heute ist „Jugend musiziert“ ein renommiertes Vorzeigeprojekt, um die musikalische Begabungen zu fördern. Wegen ihrer Zweitplatzierung beim 59. Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ erhält Cäcilia zur Belohnung ein Stipendium für Begabtenförderung in Form musikpädagogischer Unterstützung.