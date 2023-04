Musikanten aus Heimertingen ernten großen Beifall

Die Musikkapelle Heimertingen begeistert ihr Publikum beim Frühjahrskonzert. Für wen es dabei noch ein besonderes Geburtstagsständchen gab.

15.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nach einer coronabedingten Pause wartete die Musikkapelle Heimertingen bei ihrem Frühjahrskonzert mit einer gerne angenommenen Melodienfolge auf. Die Einleitung des Abends übernahm das Vororchester Illertal unter der Leitung von Oliver Doneck. Der Nachwuchs zeigte dabei seine große Begeisterung am Musizieren.

Die Leitung in Heimertingen hat Stefan Mayer

Die Musikkapelle unter der bewährten Leitung von Stefan Mayer führte durch die Eröffnungsfanfare „Northwind“ von Carl Stromen mit einer feierlichen Grundstimmung in den Musikabend ein. Beim „Apollo: Myth and Legend“ rief das Holzregister anfangs mystische Klänge hervor, ehe die Dynamik zunahm und das gesamte Orchester in einem großen Fortissimo die vielseitige Dramatik in der griechischen Mythologie musikalisch zum Ausdruck brachte.

Es folgte ein Ausflug in die Naturvielfalt der japanischen Region Shizuoka, die der Komponist Satoshi Yagisawa in seinem Werk „Festive Overture“ klanglich verarbeitete. Die Polka „Eine letzte Runde“ von Markus Nentwich widmete sich den echten Freunden der traditionellen Blasmusik.

Melodien gehen in Heimertingen ins Ohr

Nach der Pause wurde das Publikum mit der ins Ohr gehenden Melodie „There’s no business like Showbusiness“ von Irving Berlin aus dem legendären Musical „Anni get your gun“ abgeholt. Den Marsch „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ hatten einige Musiker bei ihrem Besuch auf dem Woodstock der Blasmusik mit Begeisterung kennengelernt. So ergab sich die Anregung, dieses von den Kaiser-Musikanten dargebotene Stück nun im Arrangement von Martin Scharnagl ins eigene Programm aufzunehmen.

Der weltbekannten Melodie „The lonely shepard“ von James Last gelang durch den Panflötenspieler Gheorge Zamfir sogar die Aufnahme in die Charts und fand wiederholt als Film- und Fernsehmelodie seine Verwendung. Im Konzert gehörte dieser Part der jungen Nachwuchsmusikerin Nora Ewert, die mit ihrem vortrefflichen Spiel auf der Querflöte große Begeisterung in den Gesichtern der Zuhörerschaft hervorrief. Einen gekonnten Schlusspunkt setzte die Heimertinger Kapelle mit „Selections from the greatest Showman“, arrangiert von Paul Murtha.

Lang anhaltender Applaus für die Musikkapelle

Lange anhaltender Applaus war ein verdientes äußeres Zeichen des Lobes für die dargebotene Leistung. Der Megahit „Africa“ war mehr als eine Zugabe und der Ohrwurm „Unter dem Sternenbanner“ setzte dem Musikabend einen gebührenden Abschluss. Doch damit nicht genug.

Zu aller Überraschung erhob sich die Kapelle am Ende des Konzertes und überbrachte ihrem Dirigenten Stefan Mayer ein Geburtstagsständchen zu seinem runden Geburtstag, der just genau mit dem Konzertabend zusammentraf. In ruhiger und charmanter Art führte Christian Mayer durch den Abend.