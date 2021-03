Musikkapelle Markt Erkheim e.V. verzaubert seit 260 Jahren die Region

Die Musikkapelle Markt Erkheim e.V. ist ein Verein mit langer Tradition. Wir stellen den Verein in unserer neuen Serie "Musikkapellen in Zeiten von Corona" vor.

Die Musikkapelle Markt Erkheim e.V. feierte bereits im Jahre 2004 ihr 250. Gründungsjubiläum und ist somit ein Verein mit langer Tradition.

Für das Stammorchester, bestehend aus derzeit etwa 60 aktiven Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Michael Werner, sind sowohl die traditionelle, als auch die sinfonische Blasmusik von großer Bedeutung. So gehören neben einigen Unterhaltungsauftritten auch verschiedene Konzerte oder die Teilnahme an Wertungsspielen in den Terminplan der Kapelle.

Das von Jung und Alt beliebte und weit bekannte „Erkheimer Volksfest“, welches jährlich im Juli stattfindet und von der Musikkapelle Markt Erkheim und dem Förderverein Musikkapelle Markt Erkheim e.V. veranstaltet wird, ist ein weiterer Höhepunkt im Kalender. Damit sowohl solche Feste ausgerichtet, als auch Auftritte und Konzerte bestritten werden können, werden alle Aktiven des Vereins, als auch weitere Helfer benötigt.

Jugendarbeit und Ausbildung

Die qualifizierte Ausbildung unserer Jungmusiker/innen erfolgt durch die Musikschule Unterallgäu Mitte e.V. mit ausgebildeten Lehrern/innen. Jeder Schüler hat einmal pro Woche Einzel- oder Gruppenunterricht (30 oder 45 Minuten). Instrumente können zum Beginn teilweise vom Verein geliehen werden, oder wir helfen beim Vermitteln von Instrumentenleasing oder Mietkauf von Instrumenten über Musikgeschäfte.

Vor- und Jugendblasorchester ErWeSo

Das Vor- und Jugendblasorchester ErWeSo ist ein Gemeinschaftsprojekt mit 6 weiteren umliegenden Kapellen. Über zwei Niveaustufen hinweg werden die jungen Musiker an die jeweiligen Stammorchester herangeführt. Neben den traditionellen Gemeinschaftskonzerten der beiden ErWeSo-Orchester stehen unter anderem auch Teilnahmen an Wertungsspielen und Jugendblasorchesterwettbewerben sowie Unterhaltungsauftritte auf dem Programm. Ziel ist dabei den Kindern und Jugendlichen möglichst früh schon den Spaß am gemeinsamen Musizieren sowie den Gemeinschaftssinn zu vermitteln.

Du hast Lust, ein Instrument zu lernen, oder möchtest Teil unserer Kapelle werden, dann melde dich! Wir freuen uns auf dich!

Kurzchronik:

1754: Gründungsjahr

1963: Durchführung des 12. Bezirksmusikfest ASM-Bezirk6 Memmingen

1963: Anschaffung erste Uniform sowie Vereinsfahne

1965: Erstes Erkheimer Voksfest

1969: Verleihung der ProMusica Plakette

1970: Bezug neues Probelokal

1974: Neuuniformierung

1987: Anschaffung schwäbische Tracht mit Hirschlederhose

2003: Neubau Musikheim

2004: Durchführung des 45. Bezirksmusikfest ASM-Bezirk6 Memminge

2016: Sieg beim bayerischen Landesentscheid für Oberstufenkapellen in Bad Kissingen

2018: Sieg beim bayerischen Landesentscheid für Oberstufenorchester in Ingolstadt

Aktivitäten

Durchführung des alljährlichen Erkheimer Volksfestes

Mitgestaltung vieler weltlichen und kirchlichen Veranstaltung

Veranstalten eines Jahreskonzertes

Verschiedenste Auftritte (Kurkonzerte, Unterhaltungsmusik, etc.)

Weihnachtliches Spiel am Kriegerdenkmal und Kirchturmblasen

Mehrmalige Durchführung von „ChOrchester“ – Gemeinschaftskonzert mit allen Erkheimer Chören

Patenschaft mit der Musikgesellschaft Sins (CH)

(Voraussichtliche) Termine 2021

aufgrund der Corona-Pandemie sind für das Jahr 2021 keine fixen Termine geplant

Voraussichtlich: Jahreskonzert am Freitag, 17.12.2021, in der Verbandshalle Erkheim

Kontakt

1. Vorsitzender:

Philipp Harzenetter, Hünersweg 4, 87746 Erkheim