Muss die Stadt Memmingen Fördergelder zurückzahlen?

Der Memminger Weinmarkt soll nach 2008 zum zweiten Mal umgebaut werden. Damals gab es Zuschüsse aus der Städtebauförderung, die für 25 Jahre gebunden sind.

25.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Es ist längst beschlossene Sache: Der Weinmarkt wird bis 2025 autofrei und dafür noch einmal umgebaut. So hat es der Stadtrat bereits im Dezember 2020 entschieden. Im Frühjahr 2022 wurde die Planung der Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Grabner, Huber, Lipp aus Freising zum Siegerentwurf für die Umgestaltung des Platzes gekürt, aktuell befindet sich die Stadtverwaltung in der Ausführungsplanung. Nach wie vor heiß diskutiert wird dabei in der Stadtgesellschaft die künftige Verkehrsführung durch die Innenstadt. Dabei warfen Leserbriefschreiber auch die Frage auf, ob die Stadt Fördergelder wieder zurückzahlen muss, die sie für den jüngsten Umbau des Weinmarkts im Jahr 2008 bekommen hat.

Absprache mit der Regierung von Schwaben

Rund 2,1 Millionen Euro hat damals die Umgestaltung des Weinmarkts gekostet, aus der Städtebauförderung flossen dafür 480.000 Euro. Doch es besteht keine Gefahr, dass Memmingen diese knappe halbe Million wieder zurückzahlen muss, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit. Das sei frühzeitig mit der Regierung von Schwaben abgeklärt worden. Normalerweise ist eine solche Rückforderung üblich, wenn geförderte Projekte vor Ablauf einer 25-jährigen Frist nochmals verändert und gefördert werden. Allerdings gilt die neue Maßnahme jetzt als Schlüsselprojekt für die Weiterentwicklung der Innenstadt im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchung (VU) Altstadt – und wird deswegen erneut aus einem anderen Topf gefördert.

Der erneute Umbau des Memminger Weinmarkts kostet 1,37 Millionen Euro

Der Bewilligungsbescheid für die Neugestaltung des Weinmarkts liegt bereits vor: Von den veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von rund 1,37 Millionen Euro erhält die Stadt Memmingen 960.000 Euro von der Regierung von Schwaben im Rahmen des Bund-Länder Förderprogramms „Lebendige Zentren“ finanziert.

Der Weinmarkt soll fertig sein zum Jubiläum "500 Jahre Zwölf Artikel"

Mit dem Geld soll der Platz in der Stadtmitte zum „Ort für alle“ werden: mit mehr Bäumen, einem Wasserspiel, mehr Raum zum Verweilen, mehr Fahrradstellplätzen – aber ohne Individualverkehr. Gleichzeitig soll die historische Bedeutung des Weinmarkts als Ort der Niederschrift der Zwölf Artikel 1525 in der Kramerzunft hervorgehoben werden. Deswegen soll der Umbau bis zum Jahr 2025 abgeschlossen sein, dem 500. Jubiläumsjahr der Abfassung der „Zwölf Bauernartikel“.

Klimawandel: Bäume sollen vor Hitze schützen

Die ersten Firmen sind beauftragt und die 13 „Klimabäume“, die Anwohner und Besucher künftig vor Hitze schützen und das Stadtklima verbessern sollen, werden bereits in einer Baumschule vorkultiviert. Die Verpflanzung der bestehenden Platanen ist für Ende des Jahres vorgesehen. Die eigentlichen Baumaßnahmen beginnen dann im Frühjahr 2024 und der „neue“ Weinmarkt soll pünktlich zu den Feierlichkeiten des Jubiläumsjahres 2025 einweiht werden.