Muss eine Schule für das Landratsamt Unterallgäu weichen?

Um Platz zu schaffen für die Erweiterung der Kreisbehörde, könnte die Landwirtschaftsschule abgerissen werden. Aus Sicht der Verwaltung birgt das Vorteile.

27.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Das Aus der Landwirtschaftsschule in Mindelheim wurde bereits 2020 besiegelt, im vergangenen Jahr legten dort die letzten Landwirte und Landwirtinnen ihre Prüfungen ab. Und auch das Gebäude selbst könnte in den nächsten Jahren Geschichte sein. Denn das Landratsamt, das inzwischen mehrere Außenstellen unterhält, soll sich einer Empfehlung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands (BKPV) folgend künftig wieder am Hauptstandort konzentrieren. Das ist aber nur möglich, wenn dieser erheblich erweitert wird – und dazu müsste die Landwirtschaftsschule weichen.

Verwaltung spricht sich für einen Abriss aus

In der jetzigen Sitzung des Kreisausschusses wurde dazu zwar noch kein Beschluss befasst, die Verwaltung spricht sich jedoch klar für einen Abriss des Gebäudes aus den 70er Jahren aus. Zunächst stand auch im Raum, dieses zu sanieren und umzubauen. Wie Abteilungsleiterin Maria Bachmaier in der Sitzung erläuterte, stünden Aufwand und Ergebnis jedoch in keinerlei Relation: Da an der Schule seit ihrem Bau nichts mehr gemacht worden sei, müsste sie zunächst generalsaniert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Erste Planungen hätten zudem bereits gezeigt, dass sich die Klassenzimmer nicht sinnvoll in Büros umwandeln ließen. Hinzu komme, dass die Schule nicht barrierefrei sei und die angedachte Tiefgarage in dieser Variante enorm aufwendig.

Nach Abriss könnte modernes Verwaltungsgebäude gebaut werden

Aus Sicht der Verwaltung sei deshalb der Bau eines modernen Verwaltungsgebäudes einem Umbau des Landwirtschaftsgebäudes eindeutig vorzuziehen, so Bachmaier. Ein Neubau biete zudem den Vorteil, dass er genau auf die beabsichtige Nutzung abgestimmt werden könne, während es bei einer Umnutzung der Schule immer funktionale Einschränkungen geben werde. Werde die Landwirtschaftsschule abgerissen, „kann man das ganze Areal überplanen und bestmöglich ausnutzen“, sagte Bachmaier.

Personalzuwachs gleich mitdenken

Der Erweiterungsbau könnte so dimensioniert werden, dass der in den kommenden Jahren zu erwartende Personalzuwachs abgedeckt werde und die jetzigen Außenstellen zurückkehren können. Lediglich das jetzt schon große Jugendamt, das aufgrund von Zuständigkeitsverlagerungen voraussichtlich weiter überproportional wachsen wird, soll seinen Sitz am Champagnatplatz 4 behalten. Weil ein Neubau zudem die Möglichkeit biete, diesen in mehrere Bauabschnitte zu gliedern, könne auf zukünftige Entwicklungen und Entscheidungen flexibel reagiert werden.

Wächst das Landratsamt Unterallgäu um 156 Beschäftigte?

Die Mitglieder des Kreisausschusses zeigten sich dafür offen. Wie der Fraktionsvorsitzendes der CSU, Andreas Tschugg, betonte, wolle seine Fraktion die Erweiterung aber nicht „als Freibrief für noch mehr Personal verstanden wissen“. Hintergrund ist eine Raumbedarfsprognose des BKPV, die bis 2042 mit einem Bedarf von 708 Büroarbeitsplätzen für 850 Beschäftigte rechnet. Wachstumsbedingt müssen damit 156 Büroarbeitsplätze neu geschaffen werden, so Bachmaier. Die aktuelle Aufstockung des Hauptgebäudes sei darin schon berücksichtigt.

Was wird aus der Meisterschule für Landwirte?

Tschugg erkundigte sich zudem, ob ein etwaiger Abriss der Landwirtschaftsschule Auswirkungen auf die Meisterschule für Landwirte haben könnte. Wie Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber im Juli angekündigt hatte, soll die Akademie nach Mindelheim kommen. Genaueres ist laut Landrat Alex Eder bislang aber nicht bekannt. Man habe ihm jedoch versichert, dass dafür kein großes Schulgebäude nötig sei. Roland Ahne (SPD) regte an, die Räume für die angehenden Landwirtschaftsmeister in der Berufsschule zu integrieren, die ebenfalls erweitert werden soll. Von einem Abriss der Landwirtschaftsschule ebenfalls betroffen wäre die Hauswirtschaftsschule, die übergangsweise nach Memmingen ausgelagert werden könnte. Ihr Raumbedarf solle aber mitgeplant und die weitere Entwicklung abgewartet werden, um zu gegebener Zeit zu entscheiden, ob und an welchem Standort die beiden Hauswirtschaftsschulen zusammengelegt werden sollen.

Nun soll ein Raumprogramm erstellt werden

Um die weiteren Schritte vorzubereiten, haben die Ausschussmitglieder die Verwaltung nun einstimmig beauftragt, ein Raumprogramm zu erstellen. Es soll den Raum- und Parkplatz-Bedarf von Landratsamt, Schulamt, Kreisjugendring, Erziehungsberatungsstelle und Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bis zum Jahr 2042 abbilden, und zwar in drei Zeitabschnitten gestaffelt. Dieses Programm soll Anfang 2024 vorliegen und Grundlage eines Architektenwettbewerbs sein. Dessen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich auch Gedanken über den Sitzungssaal machen, der nach der nächsten Kommunalwahl aufgrund des Bevölkerungswachstums im Unterallgäu 70 Kreistagsmitgliedern Platz bieten muss. Tschugg plädierte dafür, den bisherigen Saal kreativ und kostengünstig umzugestalten. Denkbar wäre aber auch, in dem geplanten Erweiterungsbau einen neuen Sitzungssaal unterzubringen.