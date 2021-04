Nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Biberach

Neue Regelung gilt ab Mittwoch jeweils zwischen 21 und 5 Uhr. Landrat appelliert an Unternehmen, ihren Mitarbeitern Tests zur Verfügung zu stellen.

13.04.2021 | Stand: 11:31 Uhr

Ab Mittwoch, 14. April, gilt für den Landkreis Biberach eine nächtliche Ausgangssperre. Das teilt das Biberacher Landratsamt mit. Der Grund sind die weiter gestiegenen Inzidenzwerte. Am Samstag wurde der Wert von 150 je 100.000 Einwohnern erstmals mit einer Inzidenz von 154,5 überschritten. Nachdem der Inzidenzwert auch in den darauffolgenden Tagen weiter nach oben geklettert ist, sei der Landkreis gezwungen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung anzuordnen, so die Behörde. Sie gilt ab Mittwoch, 14. April, 0 Uhr, also ab Mitternacht von Dienstag auf Mittwoch – jeweils zwischen 21und 5 Uhr. (Was derzeit in Memmingen gilt, lesen Sie hier)

Rechtsgrundlage für diese Entscheidung ist die Corona-Verordnung des Landes. Sie sieht Ausgangsbeschränkungen dann vor, wenn alle bislang getroffenen Beschränkungen nicht ausreichen, um das Infektionsgeschehen wirksam einzudämmen. Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg hat in einem Schreiben an die Landkreise mitgeteilt, dass jedenfalls ab einer Inzidenz von 150 je 100.000 Einwohnern nächtliche Ausgangsbeschränkungen zu verhängen sind. Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist nur bei triftigen Gründen gestattet wie etwa der Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib und Leben, die Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkeiten sowie der Besuch von Ehegatten, Lebenspartnern sowie Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft in deren Wohnung oder sonstigen Unterkunft.

Exponentielles Wachstum

Dr. Monika Spannenkrebs, Leiterin des Gesundheitsamtes dazu: „Wir beobachten im Landkreis Biberach ein exponentielles Wachstum bei den Infektionszahlen. Es gibt aktuell kein größeres Ausbruchsgeschehen in einer Einrichtung, stattdessen sind es fast ausschließlich viele kleinere Infektionsketten und Ausbrüche vorwiegend in Familien. Es handelt sich eindeutig um ein diffuses Infektionsgeschehen. Die Belegungszahlen in der Sana Klinik in Biberach steigen dementsprechend ebenfalls an. Die Klinik berichtet zudem, dass es für sie immer schwieriger wird, Intensivpatienten in die größeren Kliniken der Umgebung zu verlegen, weil dort die Zahlen auch steigen. Die Lage ist sehr besorgniserregend.“

Landrat: Keine andere Wahl

„Die rechtlich zwingenden Vorgaben des Landes und die aktuelle Lage im Landkreis lassen uns momentan keine andere Wahl, als die Allgemeinverfügung für nächtliche Ausgangsbeschränkungen zu erlassen. Wir hoffen, dass wir mithilfe der nächtlichen Ausgangsbeschränkung die Inzidenz in den kommenden Tagen und Wochen wieder senken können. Ich kann daher nur alle bitten, sich an die geltenden Regeln zu halten. Das gilt nicht nur für das Privatleben, sondern auch für das Arbeitsleben“, appelliert Landrat Dr. Heiko Schmid. Darüber hinaus richtet er sich an die Unternehmen im Landkreis: „Bitte stellen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Möglichkeiten zum Testen bereit. Achten Sie darauf, dass sie beispielsweise nicht in Großraumbüros arbeiten, sondern bieten stattdessen, wo irgendwie möglich, Homeoffice an. Gleichzeitig bitte er die Mitarbeiter, diese Angebote auch entsprechend anzunehmen und sich regelmäßig testen zu lassen.“

Die Allgemeinverfügung zur nächtlichen Ausgangsbeschränkung gilt bis zur Feststellung des Gesundheitsamtes, dass die erhebliche Gefährdung nicht länger gegeben ist.

