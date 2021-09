Nüßleins Erbe steht fest

Der CSU-Kandidat Alexander Engelhard holt das Direktmandat. Auch Ekin Deligöz (Grüne) zieht ins Parlament ein. Karl-Heinz Brunner (SPD) kündigt Abschied an.

Eigentlich war es noch viel zu früh, gerade mal gut zwei Handvoll Stimmbezirke hatten ihre Ergebnisse ins Neu-Ulmer Landratsamt gemeldet, da legte sich Thorsten Freudenberger fest: „Da passiert nichts mehr“, sagte der Neu-Ulmer CSU-Kreisvorsitzende zu dem Mann, in den die Partei so viele Hoffnungen gesetzt hatte: Alexander Engelhard. Und er hat sie erfüllt, das stand am Wahlabend recht früh fest. Er tritt die Nachfolge von Georg Nüßlein an, der wegen der Masken-Affäre nicht erneut kandidierte. Doch der Sieg fiel für die Christsozialen nicht unbedingt glänzend aus. Sie kamen diesmal nur auf einen Zweitstimmenanteil von 31,5 Prozent. Erkennbar besser schnitt Engelhard ab: 37,2 Prozent (siehe Grafik). Er persönlich habe eher mit weniger gerechnet, erklärt der künftige Bundestagsabgeordnete. Aber bei seinen vielen Wahlkampfterminen habe er zuletzt gespürt, dass es aufwärtsgehe.

Brunner ohne Listenplatz

Hoffnungsvoll hatte der Wahlabend auch für Karl-Heinz Brunner ( SPD) angefangen, als die ersten bundesweiten Zahlen eintrudelten. Doch als Minuten später die Ergebnisse aus dem Wahlkreis eintrafen, stieg die Anspannung bei Brunner wieder, der ohne einen Listenplatz angetreten war. Im Landratsamt machte Brunner dann seinem Ärger Luft: „Filz und Unehrlichkeit finden offensichtlich Zuspruch“, sagte er mit Blick auf den ehemaligen Nüßlein-Wahlkreis. Letztlich reichte es nicht für Brunner. Er kam am Ende auf 16 Prozent. Am Montag zog er schließlich Konsequenzen: „Ich war Sozialdemokrat, ich bin es und ich werde es immer sein. Aber ich werde kein politisches Mandat mehr übernehmen“, sagte der 68-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

AfD-Kandidat Gerd Mannes erreichte mit zwölf Prozent das drittbeste Ergebnis im Wahlkreis. Man habe natürlich mehr gewollt und „wir hätten mehr erreichen können“, vor allem mit Blick auf die Maskenaffäre der CSU, betonte Mannes.

Enttäuschung auch bei Ekin Deligöz (Bündnis90/Die Grünen). Auf sie entfielen elf Prozent der Stimmen. Gleichwohl wird sie wieder über die Landesliste der Grünen in den Bundestag einziehen. „Ich finde das Ergebnis ehrlich gesagt enttäuschend, weil wir einen Wahnsinns-Wahlkampf hingelegt haben.“ Vor vier Jahren hatte Deligöz 9,2 Prozent erreicht.

„Ich kann mit meinen Zahlen sehr zufrieden sein“, sagte hingegen Daniel Mayer von den Freien Wählern. Er holte 7,5 Prozent. Als kompletter Politik-Neuling ist er „persönlich sehr begeistert“. Zum Ergebnis der Freien Wähler insgesamt sagte Mayer: „Wir sind nicht da, wo wir sein wollten.“ Aber es sei ein Fortschritt.

FDP-Kandidatin: Für den ersten Versuch solide

7,7 Prozent erreichte Anke Hillmann-Richter (FDP). „Für den ersten Versuch ist das solide“, sagte sie dazu. Sie habe sich vorher keine Marke gesetzt, die sie erreichen wolle. Aber dafür, dass die Mitkandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis doch deutlich bekannter seien als sie, habe sie ein „ganz respektables Ergebnis“ erreicht. Allerdings sei sie schon davon ausgegangen, dass die CSU deutlicher verliere angesichts der Maskenaffäre.

Dass er nicht in den Bundestag einziehen würde, war Xaver Merk von Anfang an klar. Der Kandidat der Linken stand nicht auf der Landesliste. Aber ein besseres Ergebnis hätte er sich schon erhofft – für sich persönlich, vor allem aber auf Parteiebene. Insgesamt sei er enttäuscht, sagte Merk, der lediglich 1,9 Prozent der Stimmen bekam. Als einen Grund für die Schlappe der Linken nannte Merk: „Wir wollten die Schwerpunkte der Grünen anreichern mit unseren sozialen Themen.“ Das sei offensichtlich nicht gelungen.

„Erwartbar“ war das Ergebnis für Krimhilde Dornach, die Direktkandidatin der ÖDP. Sie erreichte lediglich 0,9 Prozent der Erststimmen. „Aufgrund der Unzufriedenheit gab es viele Protestwähler“, sagte sie am Wahlabend. Allerdings: Die Stimmen splitteten sich, der Wähler suche sich sein Thema aus. Dornachs Ziele für die Zukunft: „Wir engagieren uns weiter und machen Politik für die nachfolgenden Generationen.“

