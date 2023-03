Das erwarten Memminger von Jan Rothenbacher als neuem Oberbürgermeister

Memmingen bekommt einen neuen OB. Unsere Redaktion wollte von Passanten wissen, welche Themen Jan Rothenbacher ihrer Ansicht nach anpacken soll.

07.03.2023 | Stand: 15:08 Uhr

Nach der Oberbürgermeisterwahl in Memmingen steht fest: Ab Ende März wird Jan Rothenbacher von der SPD neuer OB. Unsere Redaktion hat Bürgerinnen und Bürger dazu befragt, welche Erwartungen sie an ihn haben.

Franz Wagner: Der neue OB ist gegenüber Schilder der Jüngere und er ist mutiger, was Änderungen betrifft. Als Fachmann aus der Baubranche erwarte ich von ihm mehr Engagement beim Bearbeiten und Sanieren von historischen Gebäuden in der Stadt. Energetische und denkmalschützende Maßnahmen müssten da mehr Augenmerk bekommen. Und vielleicht sollte man da nicht alles so penibel angehen wie bisher.

Nicklas Gertler: Ich wünsche mir mehr Aktionen und Veranstaltungen für Jugendliche. Damit könnte man die Plätze in der Stadt oder zum Beispiel das ehemalige Landesgartenschau-Gelände für die Bevölkerung, aber auch für den Tourismus in Memmingen interessanter machen. Da halte ich Jan Rothenbacher für optimistischer und euphorischer als seinen Vorgänger.

Heinz Windorfer: Ich denke, es gibt einige Maßnahmen, bei denen dringend Aktivitäten notwendig wären. Das Rosenviertel am Bahnhof oder die Schlittenfahrberge im Westen sind solche Beispiele. Über manche Dinge wird zwar im Stadtrat gesprochen, aber es geschieht zu wenig in der Umsetzung. Ein Oberbürgermeister gehört zu den „hohen Herren“, die flotter entscheiden müssen.

Gerlinde Walbert: Offensichtlich haben vorwiegend jüngere Leute Jan Rothenbacher gewählt. Das darf aber nicht dazu führen, dass man sich um uns ältere Bürger weniger kümmert. Dort, wo überwiegend Senioren wohnen, sollte auch eine passende soziale und medizinische Betreuung als Hilfestelle vorhanden sein. Als Benutzerin einer Gehhilfe würde ich mir weniger steile Gehwege in der Altstadt wünschen.

Lutz Radtke: Zum neuen Oberbürgermeister fehlt mir der Kontakt wie ich ihn zum früheren OB Ivo Holzinger hatte. Ich habe mich diesmal nicht um die Wahlen gekümmert. Der neue OB könnte mehr für alte Gebäude tun, die in der Innenstadt vor sich hin gammeln. Als Fußgänger und Radfahrer sind mir oft Autofahrer eine Plage, weil sie sich zu viele Freiheiten herausnehmen. Häufig wird regelwidrig gefahren und geparkt. Die Innenstadt ist übervoll mit Verkehrsschildern. Da könnte der neue OB etwas Sinnvolles tun.

