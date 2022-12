Rentner-Ehepaar bestohlen: 24-Jährige nach Gesichtserkennung unter Tatverdacht

Ein Rentner-Ehepaar aus Memmingen wurde um einen hohen Geldbetrag erleichtert. Biometrische Gesichtserkennung brachte die Polizei auf die Spur einer Täterin.

21.12.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Ein Rentnerehepaar wurde am 8. Dezember 2022 Opfer eines Diebstahls. Während eines Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in Memmingen wurde ihnen der Geldbeutel aus dem Rollator entwendet. Darin befand sich unter anderem auch die EC-Karte, mit der dann in einer Bank ein fünfstelliger Bargeldbetrag abgehoben wurde.

Aufgrund der im Lebensmitteldiscounter vorhandenen Videoüberwachung identifizierten die Ermittler anhand der sogenannten biometrischen Gesichtserkennung eine der Tatverdächtigen. Es handelt sich um eine 24-jährige Frau. Ihr ordneten die Ermittler auch weitere gleichgelagerte Delikte im Bereich Lindau und Friedrichshafen zu. Die Frau wird nun polizeilich gesucht.