Nach Friseurbesuch: Unzufriedener Kunde randaliert in Memminger Salon

Ein Kunde ist nach seinem Friseurbesuch in Memmingen nicht mit dem Ergebnis zufrieden. Nach Schlägen und Bissen riefen die Mitarbeiter die Polizei.

09.03.2021 | Stand: 13:36 Uhr

Ein unzufriedener Kunde hat am Montagnachmittag in einem Friseursalon in Memmingen randaliert. Laut Polizei kam es in einem Geschäft in der Benninger Straße zu der Auseinandersetzung.

Kunde war unzufrieden nach seinem Haarschnitt in Memmingen

Der 20-jährige Mann hatte sich zuvor die Haare schneiden lassen und war mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Er beschimpfte das Personal. Die Friseure boten ihm an, kein Geld für den Haarschnitt zu verlangen, doch darauf ging der aufbrausende Kunde nicht ein. Er weigerte sich den Salon zu verlassen.

Schläge und Bisse: Lage in Memminger Friseursalon eskaliert

Nach Angaben der Polizei versuchten die Mitarbeiter des Friseurgeschäfts deshalb den Mann aus dem Laden zu schieben. Das verärgerte den Mann wohl noch mehr. Er begann nach dem Personal zu schlagen, dabei traf er einen der Angestellten mit der Faust ins Gesicht. Einen anderen biss er laut Polizei in die Hand.

Als der Mann dann erfolgreich aus dem Geschäft bugsiert wurde, drohte er damit, mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe des Ladens einzuwerfen. Das konnten die Angestellten aber mit Worten verhindern. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 20-Jährigen.

