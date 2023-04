Nach jahrelangen Diskussionen: Kempter Hof weicht Wohnanlage

Demnächst wird die ehemalige Gaststätte in Memmingen abgerissen. Der Bauantrag für das Projekt mit neun Wohnungen wurde mehrmals abgelehnt. Bäume müssen bleiben.

19.04.2023 | Stand: 14:57 Uhr

Jetzt kommt Bewegung in ein Bauvorhaben, das jahrelang für heftige Diskussionen in der Stadt gesorgt hat, um das es sogar ein Gerichtsverfahren gab – und das trotz der am Ende erfolgten Genehmigung seit 2020 auf Eis lag: der Bau eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück, auf dem die längst geschlossene Gastwirtschaft Kempter Hof steht. Inzwischen hat die Firma Kurz Bauträger GmbH & Co KG das Grundstück inklusive der Baupläne von der Firma Brefa gekauft, die dort ursprünglich bauen wollte. „Wir werden noch heuer mit dem Abbruch und dem Neubau beginnen“, berichtet Geschäftsführer Josef Kurz auf Nachfrage der Redaktion.

Die ehemalige Gaststätte Kempter Hof in Memmingen wird demnächst abgerissen. Bild: Thomas Weigert (Archivfoto)

Das ist in Memmingen geplant

Da er die bereits genehmigte Planung 1:1 übernommen habe, brauche er keinen neuen Bauantrag bei der Stadt dafür stellen, sagt Kurz. Ende 2024 sollen die insgesamt neun Wohneinheiten in einem zweistöckigen Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoß bezugsfertig sein. Kurz will alle Wohnungen verkaufen.

Memminger Stadtrat lehnt Projekt dreimal ab

Damit endet auch der jahrelange Streit um das Bauprojekt in der Kempter Straße, das dreimal vom Stadtrat abgelehnt wurde, weil die damalige Bauwerberin Gabriele Breher das Gebäude aus Sicht des Gremiums zu groß für den Platz neben dem Reichshain-Park am Rand der Altstadt geplant hatte. Abgelehnt wurde auch, dass dafür acht große Kastanienbäume im ehemaligen Biergarten der Gaststätte verschwinden sollten.

Fünf von acht Kastanien müssen stehen bleiben

Der Streit um die Bäume landete schließlich vor Gericht. Die drei, die laut dem Urteil gefällt werden durften, liegen bereits seit 2020 zerstückelt auf dem Gelände, die fünf weiteren müssen stehen bleiben. Um sie herum werden sechs Stellplätze für Autos angeordnet. Vorgeschrieben sind bei neun Wohnungen eigentlich zwölf Stellplätze, sechs wurden aber für jeweils 3900 Euro bei der Stadt abgelöst. Mit dem Geld muss die Kommune Parkplätze an einer anderen Stelle schaffen, das muss allerdings nicht in der Nähe sein.