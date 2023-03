Stadt kündigt Mietvertrag: Memminger Musketiere brauchen neues Vereinsheim

Wegen eines Bauvorhabens muss die Memminger Wallenstein-Gruppe aus ihren Vereinsräumen ausziehen. Eine Übergangslösung gibt es - aber auch viele offene Fragen.

02.03.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Im Wortschatz von Dirk Lötz hat „falls“ derzeit einen festen Platz. Denn wenn der stellvertretende Gruppenleiter der Memminger Musketiere und Vorsitzende des Freundeskreises Sealed Knot über künftige Vereinsräume spricht, wird klar: Vieles ist noch offen. Bisher nutzen Freundeskreis und Musketiere Räume in der Stadtmauer beziehungsweise einem Anbau im Bereich der Hohen Wacht. Weil dort eine Umgestaltung ansteht, müssen die Gruppen ihre Zelte abbrechen.

Stadtmauer in Memmingen: Im Bereich Hohe Wacht soll es eine Umgestaltung geben

Wann genau das sein wird? Hier kommt das erste „falls“. Zwar haben die Gruppen nun eine offizielle Kündigung zum 31. Mai von der Stadt als Vermieterin erhalten, doch Lötz sagt: „Ich habe die Auskunft bekommen, dass der Anbau vermutlich im Herbst abgerissen wird. Falls nicht, könnten wir vielleicht bis April 2024 drinbleiben.“ Damit zu planen, hat aus Lötz’ Sicht aber wenig Sinn, also bereiten er und die Mitglieder den Auszug im Frühjahr vor. Welche Teile der Ausstattung mitgenommen werden sollen und können, bleibt Lötz zufolge noch zu klären. Ebenso, was zum Beispiel mit der Küche im Vereinsheim geschieht.

Musketiere hatten einst viel Eigenleistung in ihr Vereinsheim gesteckt

Die Räume hatten die Mitglieder einst mit viel Eigenleistung hergerichtet – ein Grund, warum der Abschied die Gruppe nach wie vor bewegt und die Gemüter erhitzt: „Wir verstehen es rational, aber emotional ist es schwierig, weil viele Erinnerungen dranhängen, auch an Mitglieder, die nicht mehr leben.“

Dirk Lötz vor ehemaligen Ladenräumen in der Heidengasse, die den Memminger Musketieren als Übergangsquartier dienen sollen. Bild: Verena Kaulfersch

Wallenstein-Gruppe soll in ehemaligem Laden im Rosenviertel unterkommen

Als Übergangsquartier wurden ehemalige Ladenräume in der Heidengasse 6 gefunden. „Es kommt nicht an das ran, was wir hatten, aber wir sind froh über das Angebot der Stadt“, sagt Lötz. Viel Herzblut in die neue Bleibe zu investieren, lohnt sich nach seinen Worten wieder nur unter einer Bedingung: Falls die Gruppen dort länger als wenige Jahre bleiben.

Dies tritt aber nur ein, falls – zum Dritten – die ebenfalls geplante Umgestaltung des Rosenviertels noch einige Zeit auf sich warten lässt. Zum derzeitigem Stand könnten Lötz zufolge Vorstandssitzungen problemlos stattfinden. Schwieriger wird’s bei den Stammtischen mit bis zu 70 Teilnehmenden oder größeren Veranstaltungen der mehr als 100 Mitglieder starken Musketiere. Lötz bezweifelt, dass die Unterkunft – im Wesentlichen ein großer Raum mit Nebenraum – genug Platz bietet. Zeigen müsse sich auch, ob provisorisch eine kleine Küche eingerichtet werden kann und ob die Musiker der Gruppe proben können, denn der zweite Stock des Hauses ist bewohnt.

Gemeinsame Suche mit Stadt Memmingen: Langfristige Lösung ist nicht in Sicht

Alles auf Anfang heißt es bei der Suche nach einer dauerhaften Unterkunft. Die bisher geprüften Varianten mussten laut Lötz verworfen werden. Nun halten die Musketiere gemeinsam mit der Stadt weiter Ausschau nach einem Quartier, das ausreichend Platz und im Optimalfall auch die Möglichkeit für Veranstaltungen im Freien bietet.